أخبار السعودية.. مفاجأة لأسرة المبتعث “الغريبي” وقرار جديد من “الأراضي البيضاء” ومحظورات بيع اسطوانات الغاز

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق مسمى “حي الملك سلمان” على حيّي “الواحة” و”صلاح الدين”

ألقت دوريات الأمن بمنطقة الرياض القبض على قائد مركبة لصدمه أخرى ومحاولة دهس الموجودين والاعتداء على أحدهم أثناء الهروب.

تسلم والد المبتعث الوليد الغريبي، الذي قتل على يد طالبة أمريكية بمدينة فيلاديفيا في أواخر يناير الماضي، شهادة تخرجه الجامعية.

أعلن برنامج الأراضي البيضاء أنه أصدر اليوم الأحد، فواتير المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء لعام 1444 / 1445هـ.

كشفت وزارة الطاقة عن لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة؛ والتي تضمنت الإجراءات والشروط للحصول على الرخصة وممارسة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة.

أكدت الهيئة العامة للنقل أن عدم التزام مقدم الخدمة باستخدام العنوان الوطني للمستفيدين عند تقديمه أيًا من الخدمات البريدية يعد مخالفة وتستوجب العقوبة.

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط السعودية “سار”، الدكتور بشار المالك، أن الإقبال على استخدام القطارات لا علاقة له بارتفاع أسعار تذاكر الطيران.

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين في عدد من التخصصات.

عقدت هيئة كبار العلماء اليوم، دورتها الـ93 بمدينة الطائف، برئاسة سماحة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.

كشف حساب المواطن عن الإجراء الواجب اتباعه من قبل المسجلين بالتأمينات الاجتماعية.

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