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الآن.. شاهد السيول تجري مع تساقط الأمطار على رجال ألمع في عسير
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الآن.. شاهد السيول تجري مع تساقط الأمطار على رجال ألمع في عسير

الآن.. شاهد السيول تجري مع تساقط الأمطار على رجال ألمع في عسير

الآن.. شاهد السيول تجري مع تساقط الأمطار على رجال ألمع في عسير
٠٤:٥٣:٣٧ م، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استمرار للحالة المطرية المصحوبة برياح نشطة، جرت السيول عصر اليوم نتيجة تساقط أمطار غزيرة على رجال ألمع غرب أبها في عسير.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظة رجال ألمع وأبها في عسير لأمطرا غزيرة وسيول جارية.

أمطارًا رعدية ورياحًا نشطة على هذه المناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد سماءً غائمة جزئيًا، مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية

وأوضح المركز أن هذه الحالة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، خاصة الشمالية منها.

أمطار رعدية وبرد على 4 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان، وعسير والباحة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول.

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