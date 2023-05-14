“احذروا المادة المسرطنة”.. “الغذاء والدواء” تصدر بيانا بشأن “منتج نتناوله يوميا”

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قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء حظر استخدام مادة برومات البوتاسيوم الذي يستخدم كمُحسن في الخبز.

ومادة “برومات” هي مركب كيميائي ” KBrO3″ وتعد مادة مؤكسدة قوية جدا وتأخذ شكل بلورات بيضاء أو مسحوق.

مادة محسنة للخبز

كما تستخدم هذه المادة كمادة محسنة للخبز ولأغراض أخرى مثل تعقيم المياه وأدوات التجميل ولكن بعد تبين ومعرفة بعض مضاعفاتها الصحية تم إيقاف استخدامها في بعض الدول.

وكشفت التجارب والأبحاث عن خطورة هذه المادة، حيث اكتشف العلماء أن برومات البوتاسيوم تسببت في سرطان الغدة الدرقية عند إعطائها لفئران تجارب.

كما كشف بحث آخر أن تلك المادة تسبب سرطان الأمعاء والمثانة، وتعتبر مادة سامة للأعصاب والكلى.

الخبز والكعك

في سياق آخر، وجد الباحثون معادن سامة في الشوكولاتة الداكنة التي قاموا باختبارها، وقد يكون من المفاجئ أيضًا أن تحتوي على مادة كيميائية تستخدم في المتفجرات طريقها أحيانًا إلى الخبز والكعك والبسكويت، أو أن عنصرًا في سائل الولاعة يستخدم للحفاظ على قطع الدجاج طازجة.

وفي الأسابيع الأخير، أصدر الخبراء أيضًا تحذيرات بشأن صبغات الطعام الحمراء في الحلوى ودوريتوس والمشروبات الغازية، والتي ارتبطت بالسرطان ومرض التهاب الأمعاء.

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