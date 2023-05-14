ضربه بالرصاص .. الداخلية: تنفيذ حُكم الشرع في أحد الجناة بالرياض

تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية، وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

إشعال النار

وذكر البيان: أقدم محمد بن خالد بن الصدي السبيعي – سعودي الجنسية -، على قتل / محمد بن عبد الحكيم بن مثنى أبو طالب – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته وأخذ جثمانه إلى أرض فضاء، وإشعال النار فيه وفي سيارته.

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وأضاف: بإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً. وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

حكم القتل قصاصا

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / محمد بن خالد بن الصدي السبيعي، اليوم الأحد بتاريخ 24 / 10 / 1444هـ الموافق 14 / 5 / 2023 م في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.

وأضافت: وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.

وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

اقرأ أيضا:

عاجل.. تنفيذ حكم القتل بجانيين في منطقة مكة استهدفا رجال الأمن ومواقع أمنية