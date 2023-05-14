وفاة طفل لبناني بسبب فيديو في “تيك توك”.. تفاصيل مثيرة

تواصل – فريق التحرير:

توفي طفل لبناني يبلغ من العمر سبع سنوات، إثر مشاهدته بالصدفة تصوير فيديو مرعب بالقرب من منزله في مدينة صور.

وفي التفاصيل، لقي الطفل محمّد اسطنبولي حتفه، إثر مشاهدته لمجموعة من الشبان يركضون ويلبسون ثيابًا مخيفة ويحملون سيوفًا في أيديهم أثناء تصوير فيديو في مدينة صور، بغية نشره على تطبيق “تيك توك”.

وأثارت الحادثة صدمة في مدينة صور وبين أفراد العائلة التي خسرت ابنها بطريقة غير متوقّعة.

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بلاغ ضد المسؤولين عن وفاة الطفل

وأفادت صحيفة “النهار” أنّ والد الطفل حيدر اسطنبولي تقدّم بشكوى مباشرة بحق المتسببين بوفاة ابنه، لأنه “توفي نتيجة توقف عضلة القلب بشكل مباشر”.

وقال طبيب القلب والطبيب الشرعي، الدكتور عفيف خفاجة، إنه “عادةً إذا توفي طفل في هذا العمر (7 سنوات) يجب أن تكون هناك أسباب طبية موجودة، حتى لو لم تظهر أي عوارض صحية أو حالة طبية غير مُشخّصة، مثل تشوّه خلقي في القلب أو تضيّق في صمام الأبهر للقلب أو مشكلة في كهرباء القلب. وبالتالي هذه الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى توقّف القلب”.

وأضاف: “لا وجود لأي كدمات أو ضربات أو أي علامة في جسده، هناك فقط خدش صغير على أنفه طفيف وسطحي. ما جرى هو حادث عرضي، وبما أن لديه على الأرجح مشكلة في القلب – وإن لم تكن مشخّصة – فقد أدّت إلى توقف القلب. هذه الحادثة أدت إلى توتر وتفاعل الجسم بهذه الطريقة، ولكن هذا لا يعني أن كل من يتعرض لصدمة سيتوقف قلبه”.

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سبب الوفاة: احتقان رئوي سريع

وكتب الطبيب خفاجة في تقريره الطبي أن “سبب الوفاة هو توقف قلب أدى إلى احتقان رئوي سريع. كما سُحبت عينات دم وبول للتأكّد من عدم وجود أيّ مادة سامة أو مضرّة، وحذف كلّ الفرضيات والأسباب الأخرى التي قد تُسبب الوفاة بدورها”.

من جهته، وصف رئيس بلدية صور حسن دبوق الحادثة بـ”المأساة الكبيرة”.

وأضاف: “سعينا وراء معرفة تفاصيل ما جرى لمنع تكرار الكارثة. لقد سمعنا الأخبار المتناقلة والتي تتحدّث عن لهو بعض الشبان الذين يرتدون لباسًا أسود ويحملون سيوفًا حديدية في أيديهم، وعند رؤيته لهم خاف لدرجة أن قلبه توقّف مباشرة”.