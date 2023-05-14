طقس المملكة خلال أسبوع.. توقعات بتساقط أمطار رعدية يومية مع أتربة مثارة

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توقع خبراء الأرصاد أن تشهد أجواء المملكة بعض التقلبات الجوية مابين نشاطٍ للرياح وأمطار متوقعة في عدد من المناطق.

وحسب مركز طقس العرب الإقليمي، فإن آخر الخرائط الجوية تُشير التوقعات باقتراب كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل.

وتتسبب بانخفاض نسبي على درجات الحرارة بالإضافة إلى نشاط في سرعة الرياح المثيرة للغبار و الأتربة، محذرًا من أمطار وحالة جوية ،هي على النحو التالي:

تباين في درجات الحرارة وأتربة مثارة

وصباح اليوم، توقع الخبراء أن يطرأ انخفاض نسبي على درجات الحرارة في مناطق الجوف و لحدود الشمالية.

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إضافة حائل والقصيم والشرقية والرياض، ولكن يبقى الطقس حاراً نسبياً إلى حاراً في مُعظم المناطق.

هطول أمطار رعدية في مناطق محدودة

وتبقى الفرصة واردة لهطول أمطار رعدية في مناطق محدودة من مرتفعات جازان وعسير فترة ما بعد الظهر،

مع فرص هطول زخات رعدية ومحلية على أجزاء من جنوب غرب المملكة بشكل يومي.

رياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة

وتشهد المنطقة الشرقية، هبوب رياح شمالية نشطة مع هبات قوية تعمل على إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية بشكل ملحوظ.

حالة من عدم الاستقرار يوم غد الاثنين

وتوقع الخبراء، حالة من عدم الاستقرار يوم غد الاثنين على أجزاء من غرب ووسط المملكة وتستمر للثلاثاء وقد تمتد إلى أجزاء من شرق المملكة.

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فيما تستمر حالة عدم الاستقرار على أجزاء من غرب ووسط وشرق المملكة يومي الأربعاء والخميس وتمتد إلى شمال المملكة يوم الخميس.

نشاط لرياح الشمالية الشرقية

وعلى مدار الأسبوع، تنشط تدريجياً أثناء الرياح الشمالية الشرقية في أجزاء مُختلفة من شرق و وسط المملكة.

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يصحبها هبات قوية أحياناً في المناطق الصحراوية و المكشوفة تعمل على إثارة الأتربة و الغبار و بالتالي تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار

كما توقع كادر التنبؤات الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي احتمالية تجدد نشاط السحب الرعدية بشكل محدود على بعض مرتفعات جنوب غرب المملكة.

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وفي التفاصيل فمن المُتوقع أن يميل الطقس للاستقرار على مرتفعات جازان وعسير، مع بقاء الفرصة ضعيفة.

سُحب ركامية الرعدية بشكل محلي

تشكل بعض السُحب الركامية الرعدية بشكل محلي وعلى نطاق ضيق، تترافق بزخات محدودة وعشوائية من الأمطار.

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كما يستمر الطقس معتدل على شمال المملكة وعلى المرتفعات الغربية بينما يكون الطقس حار إلى حار نسبي على باقي المناطق.