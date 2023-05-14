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القبض على مخالفين في “الطائف وعسير”.. والكشف عن التهم الموجهة إليهم
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القبض على مخالفين في “الطائف وعسير”.. والكشف عن التهم الموجهة إليهم

القبض على مخالفين في “الطائف وعسير”.. والكشف عن التهم الموجهة إليهم

القبض على مخالفين في “الطائف وعسير”.. والكشف عن التهم الموجهة إليهم
٠٤:٤٢:٤٧ م، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة محافظة الطائف القبض على مواطن اتخذ استراحة وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى الجهة المختصة.

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ عن الجرائم

وأضافت: “تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة”.

ومن بين طرق التواصل أيضا: رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية الطائف المملكة دوريات الأمن عسير

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