“النفط” يواصل التراجع.. و”برنت” يسجل 74 دولارا للبرميل

تواصل – فريق التحرير:

تكبد النفط خسائر أسبوعية جديدة للأسبوع الرابع على التوالى، حيث انخفض خام القياس العالمى برنت بنحو 1.5%، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 1.8%.

اقرأ أيضا:

النفط يتراجع عند التسوية ويسجل أكبر سلسلة خسائر

وسجلت أسعار النفط ،74.17 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 70.04 دولار.

والجمعة الماضية، تراجعت أسعار النفط عند التسوية، لتسجل أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ نوفمبر 2021، مع تقييم المستثمرين مسار أزمة سقف الديون واحتمالات ركود أكبر اقتصادات العالم.

وتزايد القلق من دخول اقتصاد الولايات المتحدة – أكبر مستهلك للنفط في العالم – في ركود، مع تأجيل المحادثات بشأن سقف الديون، حيث حذر مكتب الموازنة في الكونجرس أن الموعد النهائي لتخلف الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها يمكن أن يكون خلال أول أسبوعين من شهر يونيو، إذا ظل سقف الدين دون تغيير.

مؤشر الثقة

وكشفت بيانات جامعة “ميتشجان”، تراجع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي بنسبة 9.1% على أساس شهري في القراءة الأولية لشهر مايو، وأشارت البيانات إلى قلق المستهلكين من حدوث ركود طويل المدى، حيث تراجعت توقعات العام المقبل بنسبة 23% عن الشهر الماضي، وكذلك تراجعت التوقعات على المدى الطويل بنسبة 16%.

وقال “حيان عبد الغني” وزير النفط العراقي، إنه لا يتوقع أن تجري “أوبك+” مزيدا من التخفيضات على إنتاج النفط في اجتماعها المقبل في الرابع من يونيو القادم، في أول إشارة من وزير في التحالف بشأن قرار محتمل بعد تراجع أسعار النفط.

تراجع النفط

وعلى جانب آخر، كشفت بيانات “بيكرهيوز” تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار منصتين ليصل إلى 586 منصة في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من مايو.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يوليو بنسبة 1.1% ما يعادل 81 سنتًا إلى 74.17 دولار للبرميل، ليسجل عقد تسليم الشهر التالي خسائر أسبوعية بنسبة 1.5%.

اقرأ أيضا:

ارتفاع مؤشر الأسهم في أسبوع.. والنفط والذهب يتكبدان خسائر