تحذير مهم من هيئة النقل.. غرامة 5 آلاف ريال في هذه الحالة

تواصل – واس:

أكدت الهيئة العامة للنقل أن عدم التزام مقدم الخدمة باستخدام العنوان الوطني للمستفيدين عند تقديمه أيًا من الخدمات البريدية يعد مخالفة وتستوجب العقوبة.

قيمة هذه المخالفة بـ 5 آلاف ريال

وذلك وفقًا للائحة التنفيذية لنظام البريد التي حددت قيمة هذه المخالفة بـ 5 آلاف ريال حسب تصنيف المخالفات.

وتحديد العقوبات الذي أعلنت عنه الهيئة بداية هذا الشهر من مايو 2023، بهدف ضمان تطبيق أفضل الممارسات وتحسين تجربة المستفيدين.

ووضع الأدوات النظامية المناسبة لحماية الأنشطة والخدمات البريدية وتطويرها وتنميتها، والارتقاء بمستوى جودتها.

أهمية استخدام العنوان الوطني المختصر

وشددت على أهمية استخدام العنوان الوطني المختصر والمكون من أربعة أحرف وأربعة أرقام الذي يمثل نظامًا لعنونة موقع المستفيد بشكلٍ رسمي ودقيق.

وذلك طبقًا للمعايير والمواصفات العالمية، كما يؤهله للحصول على خدمات لوجستية ذات جودة وكفاءة مما يمكنه من التعامل مع الجهات الحكومية والخاصة كافة بشكل آمن وميسر.

خدمات العنوان الوطني المختصر

وأشارت الهيئة إلى أن خدمات العنوان الوطني المختصر التي تشمل الأفراد وقطاع الأعمال تقدم مجانًا وتتميز بتغطيتها لمناطق المملكة كافة بدقة عالية تصل إلى 1 متر مربع.

إضافة إلى أنها تؤهل المستفيد أو المستخدم من الحصول على 10 عناوين في مختلف أنحاء العالم عن طريق خدمة عالمي.

فيما تتميز خدمات العنوان الوطني المختصر بتسهيل وتسريع وصول الشُحنات والطلبات للمستفيد دون الحاجة لإجراء الاتصالات مع مناديب التوصيل.

مكونات العنوان الوطني المختصر

وبينت الهيئة العامة للنقل أن العنوان الوطني المختصر المكون من أربعة أحرف وأربعة أرقام يتضمن:

1 – رمز الفرع.

2 – رمز القسم.

3 – حرف تميز.

4 – أحرف تعبر عن رمز المنطقة.

5 – رقم المبنى الخاص بموقع المستفيد.

وأشارت إلى أن الانتباه إلى أنه بإمكان المستفيدين معرفة عناوينهم الوطنية المختصرة من خلال زيارة موقع البريد “سبل أون لاين“,

أو عبر التواصل مع المساعد الافتراضي “مها” على رقم الواتساب: 112898888-966 .