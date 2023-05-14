عاجل .. بشرى سارة من شركة “المراعي” لجميع المواطنين

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين في عدد من التخصصات.

وقالت الشركة إن الوظائف المطلوبة للعمل في فروعها في عدة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

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المسميات الوظيفية:

مساعد مدير المنتج مدير الفريق (دواجن) مدير الفريق (دواجن) مهندس تخطيط (تصنيع). مدير تسويق تجاري لفئة. مدير التدقيق الداخلي (الشركات). محلل الأمن والجودة (الشركات). أخصائي الاستدامة. مدير أنظمة تكنولوجيا المعلومات (الشركات). مشرف مبيعات 2 (مبيعات). والمزيد ..

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عن الشركة:

تُعد شركة المراعي الرائدة في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط؛ وأكبر شركة ألبان متكاملة رأسيًا على مستوى العالم.

ومنذ تأسيس شركتنا في عام 1977م، أصبحت علامة “المراعي” التجارية اسمًا مرادفًا للجودة بين المستهلكين في مختلف أنحاء المنطقة.

طريقة التقديم:

أوضحت المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 14 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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