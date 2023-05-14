الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل .. بشرى سارة من شركة “المراعي” لجميع المواطنين
ولي العهد يُطلق اسم الملك سلمان على حيّي “الواحة” و”صلاح الدين” في الرياض
قائد مركبة يحاول دهس عدد من المارة.. وشرطة الرياض تلاحقه
في اليوم العالمي للأسرة.. كيف تفهم ما يفكر فيه أولادك وتحافظ على بيتك؟
تحذير من إعصار “موكا” المدمر الذي بدأ يؤثر على شرق آسيا
70 متحدثًا يثرون مؤتمر الإعلام الوطني عبر 20 جلسة وورشة عمل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل .. بشرى سارة من شركة “المراعي” لجميع المواطنين

عاجل .. بشرى سارة من شركة “المراعي” لجميع المواطنين

عاجل .. بشرى سارة من شركة “المراعي” لجميع المواطنين
٠٣:٢٥:٤١ م، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين في عدد من التخصصات.

وقالت الشركة إن الوظائف المطلوبة للعمل في فروعها في عدة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

اقرأ أيضا:

المراعي تعلن فتح باب التوظيف في 4 مدن .. التخصصات ورابط التقديم

المسميات الوظيفية:

  1. مساعد مدير المنتج
  2. مدير الفريق (دواجن)
  3. مدير الفريق (دواجن)
  4. مهندس تخطيط (تصنيع).
  5. مدير تسويق تجاري لفئة.
  6. مدير التدقيق الداخلي (الشركات).
  7. محلل الأمن والجودة (الشركات).
  8. أخصائي الاستدامة.
  9. مدير أنظمة تكنولوجيا المعلومات (الشركات).
  10. مشرف مبيعات 2 (مبيعات).
  11. والمزيد ..

اقرأ أيضا:

المراعي تعلن حاجتها لموظفين في عدد من التخصصات.. رابط التقديم

عن الشركة:

تُعد شركة المراعي الرائدة في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط؛ وأكبر شركة ألبان متكاملة رأسيًا على مستوى العالم.

ومنذ تأسيس شركتنا في عام 1977م، أصبحت علامة “المراعي” التجارية اسمًا مرادفًا للجودة بين المستهلكين في مختلف أنحاء المنطقة.

طريقة التقديم:

أوضحت المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 14 مايو 2023م.

 للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

“المراعي” تعلن عن وظائف للعمل في عدة مدن بالمملكة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المراعي المملكة شركة المراعي وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
دراسة محلية: الطفيليات تتفشى بين العاملات المنزليات في أبها

دراسة محلية: الطفيليات تتفشى بين العاملات المنزليات في أبها

١١:٤٢ ص، الخميس، ٠٩ يونيو ٢٠١٦
كوب الشاي أو القهوة قد يضاعف الإصابة بسرطان المريء في هذه الحالة

كوب الشاي أو القهوة قد يضاعف الإصابة بسرطان المريء في هذه الحالة

٠٨:٠١ ص، الثلاثاء، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
جدة.. مواطن يلقي بنفسه من الدور الخامس بمستشفى الملك فهد ويفارق الحياة

جدة.. مواطن يلقي بنفسه من الدور الخامس بمستشفى الملك فهد ويفارق الحياة

٠٩:٣٤ م، الخميس، ٠٣ مارس ٢٠١٦
«الشؤون الاجتماعية» تستقبل 7 آلاف بلاغ لحالات عنف جسدي و جنسي

«الشؤون الاجتماعية» تستقبل 7 آلاف بلاغ لحالات عنف جسدي و جنسي

٠٤:٣٠ م، الأحد، ١٣ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *