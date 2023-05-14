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بالفيديو.. مسؤول تنفيذي يكشف حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران
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بالفيديو.. مسؤول تنفيذي يكشف حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران

بالفيديو.. مسؤول تنفيذي يكشف حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران

بالفيديو.. مسؤول تنفيذي يكشف حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران
٠٣:٢٦:٢٩ م، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط السعودية “سار”، الدكتور بشار المالك، أن الإقبال على استخدام القطارات لا علاقة له بارتفاع أسعار تذاكر الطيران.

وأضاف في مداخلة عبر الهاتف مع فضائية “الإخبارية”، أن “أعداد المسافرين في زيادة، وأعتقد أن مسببها الأول الحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة، والطفرة غير المسبوقة”.

المملكة نقطة جذب للمستثمرين

وأضاف: “أصبحت المملكة نقطة جذب لكافة المستثمرين والسياح، وغيرها من الأنشطة المختلفة التي جعلتها مركزًا ومستهدفًا أولاً لأي شخص متواجد في المنطقة، أو يرغب في الاستثمار بالمنطقة”.

وأشار إلى ان “الزيادة موجودة في مختلف القطاعات، التي نعمل بالتنسبق معها، ومن بينها قطاع الطيران، لضمان أن المستفيد النهائي (المسافر) يحصل على تجربة جميلة تسهل عليه الوصول إلى المقصد الذي يرغبه”.

وأوضح أن هناك محطة قطار داخل مطار الملك عبدالعزيز يستطيع من خلالها المسافر أو المعتمر الوصول إلى مكة المكرمة.

الخطوط الحديدية سار

يذكر أن الخطوط الحديدية (سار)، شركة متخصصة للخطوط الحديدية، مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

تأسست الشركة قي 25 ربيع الثاني 1427هـ (2006)، لتكون مظلة إدارية تدخل تحتها شبكة الخطوط الحديدية التي تربط شمال المملكة بشرقها ووسطها.

وتتولى الشركة مسؤوليات تشغيل شبكة الخطوط الحديدية بجميع مرافقها وإدارتها بالكفاءة اللازمة وَفْق معايير التشغيل الاقتصادية وبحسب المقاييس العالمية في الأداء والسلامة.

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