في اليوم العالمي للأسرة.. كيف تفهم ما يفكر فيه أولادك وتحافظ على بيتك؟

تواصل – واس:

يحتفل العالم في الخامس عشر من شهر مايو من كل عام، باليوم العالمي للأسرة، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة،

في 1993 هذا اليوم مناسبة عالمية للاحتفاء بالأسر وبيان الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر.

أهمية تعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر

وأكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبد الرحمن الفاخري، في تصريح له بهذه المناسبة،

أهمية تعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر ودورها وأثرها المهم في بناء مجتمع حيوي ومستقر،

وأوضح أن قضايا الأسرة وما يتعلق بها من المسائل ذات الأولوية في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان منذ إنشائها نظراً للدور الذي تضطلع به الأسرة في عملية التنمية،

الأسرة هي نواة المجتمع ومصدر نمائه

وبين أن الأسرة هي نواة المجتمع ومصدر نمائه، وهي الحاضنة الأولى للأبناء والراعي الرئيس لاحتياجاتهم والحامي للمجتمع من التفكك والانحلال.

رعاية الأسرة وتربية الأبتاء وفق شرع الله

كما منحت رؤية السعودية 2030 اهتماماً خاصاً بالأسرة من خلال دعمها بعوامل النجاح اللازمة لتمكينها من رعاية أبنائها وتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

يربّى أفراد الأسرة على أساس العقيدة الإسلامية

وأشار إلى أن النظام الأساسي للحكم في المملكة نصّ في مادته التاسعة على أن “الأسرة نواة المجتمع، ويربّى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية”.

وجاءت المادة العاشرة من النظام ذاته لتؤكد “حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة،

والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم”.

وثمن الفاخري الدور المهم الذي تقوم به المملكة للاعتناء بالأسر والاهتمام باستقرارها وتوفير الرعاية الكاملة والأمان لها.

وذلك هدف ضمان بناء المجتمع بشكل سليم، ويترجم ذلك التركيز على بناء الأسرة وحمايتها من التفكك وإصدار الأنظمة ذات العلاقة بالأسرة.

الأسرة تشكل الوحدة الأساسية للمجتمع

بما يسهم في منحها أكبر قدر ممكن من الحماية والتحفيز والمساعدة،

بحيث تتحمل مسؤولياتها بشكل كامل في المجتمع، ويصبح كل عضو فيها مثمراً ومنتجاً انطلاقاً من أن الأسرة تشكل الوحدة الأساسية للمجتمع.

استدامة دور الأسرة في تنمية المجتمع

في الوقت نفسه، ينعقد غدًا بمقر جامعة الدول العربية، المنتدى العربي “استدامة دور الأسرة في تنمية المجتمع”، بمشاركة خبراء ومتخصصين من عدة دول عربية.

التشريعات الوطنية في معالجة القضايا الأسرية

ويناقش المنتدى على مدى يومين دور التشريعات الوطنية في معالجة القضايا الأسرية،

ودور المنظمات الدولية في تعزيز دور الأسرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأثر وسائل الاتصال الحديثة والإعلام التقليدي والإلكتروني في العلاقات الأسرية،

ودور الأسرة في استدامة التنمية الاقتصادية والثقافية للمجتمع.