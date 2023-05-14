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تحذير من إعصار “موكا” المدمر في شرق آسيا

تحذير من إعصار “موكا” المدمر في شرق آسيا

تحذير من إعصار “موكا” المدمر في شرق آسيا
٠٢:٤٤:٠٨ م، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر خبراء الأرصاد من تطورات متسارعة وخطيرة لإعصار موكا المدمر الذي بدأ يؤثر على منطقة دول شرق آسيا.

وحسب “طقس العرب”، فإن آخر الإراصدات تُشير إلى انتقال إعصار موكا رسميًا إلى الفئة الخامسة، ليكون بذلك أقوى إعصارٍ مدمر يتحرك على وجه الأرض في هذه الأثناء.

رياح عاتية بلغت 260 كم/ساعة حول المركز 

وفي التفاصيل فتُشير آخر الإرصدات الجوية أن سرعة الرياح حول مركز الإعصار موكا بلغت 260 كم/ساعة.

إعصار موكا المدمر يتطور رسمياً للفئة الخامسة ومخاوف من تأثيرات مدمرة على بنغلاديش وبورما

إعصار موكا ينتقل رسمياً للفئة الخامسة

كما انتقل رسميا للفئة الخامسة، وهي أقوى أنواع الأعاصير وأكثرها تدميراً على الإطلاق، مُهدداً بذلك أكبر مخيمٍ للاجئين في العالم، مع تواصل تحركه نحو سواحل شرق بنغلاديش وميانمار وبورما، حاملاً معه الأمطار الغزيرة.

اعصار موكا يهدد مليون لاجئ من الروهينجا

وتزداد المخاوف من التأثيرات المباشرة للإعصار على نحو مليون لاجئ من الروهينغا وآخرين من سكان المناطق المنخفضة.

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وأصدرت بنجلاديش وميانمار أوامر لمئات الآلاف من السكان بإخلاء منازلهم قبل هبوب الإعصار القوي الذي من المتوقع أن يضرب الدولتين عصر الأحد.

أمطار غزيرة وفيضانات متوقعة

وحذرت منظمة الأرصاد الجوية العالمية، وهي إحدى وكالات الأمم المتحدة، من هطول أمطار غزيرة، ومن فيضانات وانهيارات أرضية،

6 ملايين شخص في يواجهون خطر الإعصار

قد تطول “مئات الآلاف من أكثر الأشخاص ضعفا في العالم”، وبينهم لاجئو الروهينغا في بنجلاديش، و6 ملايين شخص في حاجة للمساعدة الإنسانية بولاية راخين في ميانمار المجاورة.

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