قائد مركبة يحاول دهس عدد من المارة.. وشرطة الرياض تلاحقه

تواصل – فريق التحرير:

ألقت دوريات الأمن بمنطقة الرياض القبض على قائد مركبة لصدمه أخرى ومحاولة دهس الموجودين والاعتداء على أحدهم أثناء الهروب.

وأضافت في بيان: “قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن بعد تلقي بلاغ عن ممارسة قائدي مركبتين التفحيط وصدم مركبتين ومحاولة دهس الموجودين أثناء الهروب من الموقع”.

وتابعت: “كما تم الاعتداء على مواطن بسلاح أبيض أمام منزله وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة وجار القبض على الآخر”.

في وقت سابق، أعلنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، أنها ألقت القبض على شخص لسرقته إطارات مركبة متوقفة.

ضبطت مخالفًا للنظام من الجنسية السورية

وأوضحت أنها ضبطت مخالفًا للنظام من الجنسية السورية ظهر برفقة شخص آخر في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنها ضبطت المخالفين اللذان ظهرا وهما يسرقان إطارات مركبة أجرة متوقفة.

إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه

وأكدت انه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، وجاري استكمال القبض على مرافقه.

بيان بشأن المحتوى المرئي المتداول

في الوقت نفسه، أوضحت أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لقائد مركبة ويرافقه آخر.

يصدم عمدًا عددًا من المركبات في أحد طرق معارض السيارات جنوب مدينة الرياض ومحاولة الهرب وإطلاق النار في الهواء.

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فقد قبضت دوريات الأمن عليه، وهو مواطن، وتبين من إجراءات الاستدلال أنه بحالة غير طبيعية، ونتج عن ذلك إصابة شخصين وتلفيات مادية في 7 مركبات.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وجارٍ استكمال القبض على المرافق.

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