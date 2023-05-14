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70 متحدثًا يثرون مؤتمر الإعلام الوطني عبر 20 جلسة وورشة عمل

70 متحدثًا يثرون مؤتمر الإعلام الوطني عبر 20 جلسة وورشة عمل

70 متحدثًا يثرون مؤتمر الإعلام الوطني عبر 20 جلسة وورشة عمل
٠٢:٢٢:٣٥ م، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

يترقب المتخصصون والمهتمون في المملكة انطلاق مؤتمر الإعلام الوطني الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

أهم أهداف مؤتمر الإعلام الوطني

وذلك من خلال كلية الإعلام والاتصال خلال الفترة من 21 – 22 مايو 2023م، الذي يعول عليه المتخصصون والمهتمون، من أجل:

1 – إثراء أطره النظرية.

2 – تأصيل مفهوم الإعلام الوطني.

3 – بحث إسهامات الإعلام الوطني في قضايا المجتمع.

4 – بيان الدور الوطني المنتظر من الإعلاميين الشباب في المملكة.

5 – مواكبة التطورات التي تشهدها المملكة، انطلاقاً من رؤية السعودية 2030.

 

وأكد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر أن اللجنة شرعت منذ وقت مبكر باقتراح المرشحين لتقديم أوراق العمل، والمشاركين في الجلسات الحوارية والخاصة للمؤتمر.

يشارك في المؤتمر حوالي 70 متحدثًا

واشار إلى أنه سيشارك في المؤتمر حوالي 70 متحدثًا من القيادات الإعلامية السعودية الأكاديمية والمهنية، والنخب الثقافية والفكرية، يثرون بمداخلاتهم أكثر من 16 جلسةً حوارية و4 ورشِ عمل.

وحول فعاليات المؤتمر, بيّن الدكتور العسكر أنها تتنوع بين:

1 –  جلسات المداخلات التي تتناول الأبعاد الأكاديمية ذات العلاقة بالإعلام الوطني.

2 – الجلسات الحوارية التي تتناول جانباً من القضايا المهنية ذات العلاقة بالإعلام الوطني.

 يأتي هذا بمشاركة عدد من الإعلاميين المهنيين والأكاديميين، إلى جانب الجلسات الخاصة التي تتحدث فيها نخب من القيادات الوطنية حول عدد من القضايا المتعلقة بالشأن الإعلامي السعودي على المستوى الوطني والدولي.

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الكلمات الدلالية:
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية جلسات حوارية كلية الإعلام والاتصال مؤتمر الإعلام الوطني ورش عمل

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