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هيئة كبار العلماء: نشكر الله على تجاوز جائحة كورونا
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هيئة كبار العلماء: نشكر الله على تجاوز جائحة كورونا

هيئة كبار العلماء: نشكر الله على تجاوز جائحة كورونا

هيئة كبار العلماء: نشكر الله على تجاوز جائحة كورونا
٠٢:٢١:٠٧ م، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

عقدت هيئة كبار العلماء اليوم، دورتها الـ93 بمدينة الطائف، برئاسة سماحة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: إن هيئة كبار العلماء توجهت -بحمد الله- -عز وجل- وشكره على تجاوز جائحة كورونا وانتهاء الحالة الصحية الطارئة الخاصة بها، وعلى توفيق الله -عز وجل- لهذه الدولة المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله-، حيث كانت المملكة متقدمة في التعامل مع هذه الجائحة في جميع المسارات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها”.

بعد ذلك استعرضت الهيئة جدول أعمالها، التي عقدت لها لجانًا متخصصة، وأعدت بحوثًا محكمة.

وشارك خبراء متخصصون في موضوعات الدورة، ذات الصلة بتخصصاتهم.

كما اتخذت الهيئة القرارات المناسبة لموضوعات الجلسة.

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