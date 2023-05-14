4 أطعمة ومشروبات تحميك من السرطان

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يلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا في صحتنا وعافيتنا، حيث تزيد بعض الأطعمة أو تقلل من مخاطر الإصابة ببعض الأمراض.

وقالت مستشارة التغذية، لورين ليبلي لصحيفة “إكسبريس”، إن بعض الأطعمة المخمرة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

وأضافت ليبلي، التي نجت من المرحلة الثالثة من سرطان الجلد: “الأطعمة المخمرة تحتل مكانة عالية في قائمة الأطعمة ذات الخصائص الوقائية للسرطان لأنها تحتوي على بكتيريا مفيدة تعرف باسم البروبيوتيك، والتي ثبت أن لها عددًا من الفوائد الصحية. الفوائد، بما في ذلك الوقاية المحتملة من السرطان”.

وأوضحت أن “البروبيوتيك هي بكتيريا مفيدة تعيش في الأمعاء وتساعد في الحفاظ على التوازن الصحي للكائنات الدقيقة في الجهاز الهضمي. إنها مهمة لعملية الهضم، ووظيفة المناعة، والصحة العامة”.

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وأشارت إلى أن الأبحاث أظهرت أن البكتيريا المفيدة في الأطعمة المخمرة يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان عن طريق:

-تقليل الالتهاب.

-تقوية جهاز المناعة.

-تشجيع إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFAs).

-تساعد على إزالة السموم من الجسم.

وذكرت خبيرة التغذية، أمثلة من الأطعمة المخمرة التي تحتوي على نسبة عالية من البروبيوتيك، والتي تشمل:

– الزبادي.

-الكفير.

-مخلل الملفوف.

-الكيمتشي.

-الميسو.

-التمبيه.

-الكومبوتش.

وأشارت إلى أنه يمكن أن يوفر دمج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي عددًا من الفوائد الصحية، بما فيها الوقاية المحتملة من السرطان.

وكشفت لورين عن فوائد أربعة أنواع من الأطعمة المخمرة، تشمل:

الكفير

وقالت ليبلي: “الكفير مشروب حليب مخمر نشأ في جبال القوقاز. إنه مصنوع من تخمير الحليب بحبوب الكفير، وهي مزيج من الخميرة والبكتيريا. الكفير غني بالبروبيوتيك، والتي يمكن أن تساعد في تحسين الهضم وتقوية جهاز المناعة”.

وذكرت دراسة نُشرت في مجلة “ميديكال أونكولوجي” في عام 2017، أن الكفير له “خصائص مضادة للسرطان”.

وقالت الدراسة “كشفت العديد من الدراسات أن الكفير يعمل على أنواع مختلفة من السرطان مثل سرطان القولون والمستقيم والخلايا اللمفاوية التائية الخبيثة وسرطان الثدي وسرطان الرئة”.

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الميسو

قالت خبيرة التغذية: “الميسو هو معجون فول الصويا المخمر الذي يشيع استخدامه في المطبخ الياباني. وهي مصنوعة عن طريق تخمير فول الصويا بالملح وكوجي، وهو نوع من الفطريات”.

وبينت أن “الميسو مصدر جيد للبروتينات والفيتامينات والمعادن، كما أنه يحتوي على بكتيريا مفيدة تساعد على الهضم”.

وتوصلت دراسة نُشرت في مجلة علم الأمراض السمية في عام 2013 إلى أن المسزو يثبط تطور سرطان القولون في الفئران.

وأضافت: “كان الميسو فعالاً أيضًا في قمع أورام الرئة وأورام الثدي لدى الفئران وأورام الكبد لدى الفئران”.

الناتو

أوضحت ليبلي: “الناتو هو طعام ياباني تقليدي مصنوع من فول الصويا المخمر “إنه غني بفيتامين K2 ، المهم لصحة العظام وقد يكون له أيضًا خصائص مضادة للالتهابات”.

وفي عام 2020، نشر فريق بحثي من المركز الوطني للسرطان في اليابان ورقة بحثية في المجلة الطبية البريطانية، خلصت إلى أن “تناول كميات أكبر” من منتجات الصويا المخمرة بما في ذلك الناتو والميسو كان مرتبطًا بـ “انخفاض خطر الوفاة”.

الكومبوتشا

ووفقًا لخبيرة التغذية، فإن “الكمبوتشا هو مشروب شاي مخمر يُصنع عن طريق تخمير الشاي المحلى بثقافة تكافلية من البكتيريا والخميرة. إنه غني بالبروبيوتيك ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تحسين الهضم وتقوية جهاز المناعة”.

وكشفت دراسة نشرت في مجلة التعليم وتعزيز الصحة في عام 2021، أن الكمبوتشا يمكن أن تساعد في علاج سرطان الأمعاء.

وقالت الدراسة: “تشير هذه النتيجة إلى أن الكمبوتشا تسبب في زيادة النشاط المضاد للسرطان لعامل دوكسوروبيسين”.

وتابعت: “تشير هذه النتائج إلى أن الكمبوتشا قد تكون مساعدًا ودورًا مفيدًا في علاج سرطان القولون والمستقيم المتوافق مع العلاج الكيميائي”.