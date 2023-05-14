في مشهد مؤثر.. مفاجأة سارة لأسرة المبتعث المغدور الغريبي

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تسلم والد المبتعث الوليد الغريبي، الذي قتل على يد طالبة أمريكية بمدينة فيلاديفيا في أواخر يناير الماضي، شهادة تخرجه الجامعية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته فضائية “العربية” في حسابها على موقع “تويتر”، والد الغريبي وهو يتسلم شهادة نجله المغدور من جامعة فيلادلفيا الأمريكية.

وقال والد الغريبي في تصريح سابق، إن الجامعة التي كان ابنه على وشك التخرج فيها قررت تكريمه، واصفًا إياه بأنه “شيء رمزي لكنه مهم بالنسبة لنا”.

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تفاصيل الحادثة

ووقعت الجريمة يوم الاثنين 23 يناير، داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا على يد المتهمة بطعن الغريبي مرات عدة بعد أن استدرجته لمساعدتها وسرقت هاتفه وبعض المحتويات الثمينة قبل أن تفر هاربة من موقع الجريمة، وفق ما تكشف من تفاصيل.

وسلمت المتهمة (19 عامًا) نفسها للشرطة الأمريكية بعد أيام من الجريمة في ولاية نيوجيرسي، بعد إطلاق الشرطة في فيلادلفيا حملة على مستوى البلاد للعثور عليها، لكنها حتى اللحظة لم تعترف بجريمتها.

ورفضت محكمة فيلادلفيا، الإفراج المؤقت عن المتهمة بكفالة مالية، وطالبت باستمرار احتجازها لدى الشرطة. فيما اعتبر المحققون أن الأدلة التي جمعوها كافية لإدانتها.

وفي مقابلة سابقة، أكد الأب أن القاتلة كانت تحاول دومًا التقرب من نجله، عبر فتح أحاديث معه، ولكن لم يكن هناك مجال للجلوس معه، لأنه لم يكن يخرج من غرفته، حيث كانت غرفته على الممر وبها ردهة على الشارع بالدور الأرضي، وكان يقضي أغلب وقته هناك، وكلما مرَّت كانت تحاول فتح حديث معه.

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