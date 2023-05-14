أسرة أسترالية ترفض 50 مليون دولار مقابل إخلاء منزلها

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رفضت أسرة أسترالية التخلي عن منزلها والأرض المحيطة به، البالغ مساحتها حوالي 5 أفدنة لصالح مطور عقاري مقابل الحصول على 50 مليون دولار، وفقًا لموقع (نيوز 7).

ويقع المنزل وسط مجموعة من العقارات الحديثة في منطقة البوندس بالقرب من مدينة كويكرز هيل. وتقول أسرة “الزاميتس” المالكة له إنها لا تستطيع تحديد سعر له.

في الوقت الذي يشيد فيه الجيران بموقف الأسرة الرافض للبيع؛ لأن ذلك يتيح لهم الاستمتاع بالطريق المسدود، بدلاً من امتلاك شارع عادي.

وقدر تايلور بريدين، وكيل في مجموعة “راي وايت كويكرز هيل” العقارية”، أن الأرض يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 50 منزلاً، مع كل كتلة مقسمة على مساحة 3200 قدم مربع يحتمل أن تجلب مليون دولار لكل منها.

وتذكرت ديان زاميت (51 عامًا)، ماضي المنطقة، ووصفتها بأنها “أرض زراعية بها منازل وأكواخ صغيرة من الطوب الأحمر. كان كل منزل فريدًا من نوعه وكان هناك الكثير من المساحة – ولكن ليس بعد الآن”.

وتم بيع معظم الكتل المجاورة من الأراضي في عام 2012 – والتي كانت تقدر قيمة ممتلكات أسرة “الزاميتس” بحوالي 4.75 مليون دولار قبل 10 سنوات.

ويتميز المنزل المصمم على طراز “قلعة وندسور” الشهيرة ببريطايا بممر بطول 650 قدمًا في وسط حديقتهم الشاسعة.

ويوفر الموقع الذي يبعد حوالى 40 دقيقة من قلب وسط سيدنى، مناظر بانورامية للجبال الزرقاء.

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