اشتراط وجود الغطاء البلاستيكي.. أبرز ما تضمنته لائحة نشاط بيع اسطوانات غاز البترول

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كشفت وزارة الطاقة عن لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة؛ والتي تضمنت الإجراءات والشروط للحصول على الرخصة وممارسة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة.

كما تضمنت اللائحة الاشتراطات والمتطلبات التنظيمية والفنية والإجراءات الرقابية التي يجب على المرخص له الالتزام بها.

الاشتراطات

ومن بين الاشتراطات التي تضمنتها اللائحة ما يلي:

المسؤليات والالتزامات الفنية:

1- عرض تعريفة بيع الأسطوانات بوضوح في المحل

2- توفير مخزون من الأسطوانات يكفي لتغطية متوسط مبيعات يومين على الأقل.

3- تخزين الأسطوانات في منطقة مفتوحة جيدة التهوية.

4- مناولة الأسطوانات عن طريق أشخاص مؤهلين وتأمين عربة يدوية صغيرة لذلك، لضمان المناولة الآمنة لها.

5- وعدم تعرضها للسقوط أو السحب أو الدحرجة وفقًا لمتطلبات تعبئة وتخزين أسطوانات الغازات البترولية المسالة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

6- توفير رافعة شوكية مخصصة لتحميل وتنزيل الأقفاص من الشاحنات…

7- تخزين الأسطوانات داخل أقفاص حديدية في الأماكن المخصصة لذلك.

8- أن تكون الأسطوانات في وضع رأسي وصماماتها إلى الأعلى، وتخزين الأسطوانات المعبأة والفارغة والمعيبة على نحو منفصل في مناطق محددة مع وضع لوحات إرشادية واضحة للتمييز بينها ويمنع التخزين بالارتدادات كما يمنع تخزين أي مواد أخرى مع الأسطوانات.

9- عدم تداول أية أسطوانة غاز خلاف أنواع الأسطوانات المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.

10 وجود عامل مؤهل واحد على الأقل خلال ساعات العمل.

كما توجد مسؤوليات والتزامات فنية على المرخص له ببيع اسطوانات غاز البترول السائل عن طريق الأقفاص:

1- أن يكون تصميم الأقفاص وموقعها وفق لمتطلبات الجهات ذات العلاقة.

2- عرض تعريفة بيع الأسطوانات على الأقفاص أو عن طريق شاشة العرض التابعة لمركز الخدمة.

3- تزويد الأقفاص بالأسطوانات باستمرار وضمان توافر أسطوانات معبأة على مدار اليوم

4- أن يكون تخزين الأسطوانات في أقفاص في منطقة مفتوحة جيدة التهوية.

5- عدم تخزين الأسطوانات على مقربة من أسطوانات تحتوي على غازات أو مواد خطرة أو قابلة للاشتعال.

6- فصل تخزين الأسطوانات المعبأة عن الأسطوانات الفارغة.

7- مناولة الأسطوانات عن طريق أشخاص مؤهلين لضمان المناولة الآمنة لها وعدم تعرضها للسقوط أو السحب أو الدحرجة وفقًا لمتطلبات تعبئة وتخزين أسطوانات الغازات البترولية المسالة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

8- عدم استخدام أقفاص الأسطوانات لغير الأغراض المخصصة لها.

9- إجراء فحص دوري للأقفاص والتأكد من سلامتها قبل تخزين الأسطوانات بها وصيانتها بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة

10- تزويد الأقفاص بأبواب محكمة الإغلاق لمنع العبث بالأسطوانات، وتثبيتها بإحكام؛ لتجنب تحريكها من موقعها المعتمد.

11- تزويد الأقفاص بنظام تأريض فعال.

12 – ألا يتجاوز عدد أرفف أقفاص التخزين عن “۳” ثلاثة أرفف بحد أقصى.

13- حماية موقع تخزين الأسطوانات بحاجز ثابتٍ مناسب يمنع وصول المركبات إليها وفقًا للممارسات الهندسية في المواقع التي يتوقع فيها حركة مستمرة للمركبات.

14- ألا يسمح سقف القفص بدخول مياه الأمطار أو تجمعها.

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