“الأمن الغذائي”: صرف مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي،أنها قررت، اليوم الأحد، صرف مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي.

دفعة مستحقي تعاقدات المزارعين والشركات

وأوضحت أن المستحقات شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم.

فيما يخص هذا الموسم 1444 / 1445هـ 2023م، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

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إجمالي ما جرى إيداعه في حسابات المزارعين

وبلغ إجمالي ما جرى إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 114.746.344 ريالاً لصافي كمية 67.093 طنًا،

لـ 230 مزارعاً، تتضمن 10 مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ.

حيث بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 190.892 طناً لـ 813 مزارعًا.

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“سالك” تورّد 30% من احتياج المملكة من القمح

في الوقت نفسه، أعلنت الشركة الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم، عن استكمالها توريد أكثر من مليون ومئتي ألف طن من السلع الإستراتيجية في عام 2022م.

وأكدت أنها ورّدت بشكل مباشر 720 ألف طن من القمح تمثل 20% من مشتريات المملكة السنوية بعد الفوز بالمناقصات التي طرحتها الهيئة العامة للأمن الغذائي،

في إطار برنامج تشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج كأحد برامج تنويع مصادر شراء القمح لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

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وأوضحت “سالك” أنها ورّدت بشكل غير مباشر عبر شركاتها التابعة في مختلف القارات كمية تبلغ أكثر من 300 ألف طن من القمح.

و120 ألف طن من الشعير و 70 ألف طن من فول الصويا و12 ألف طن من اللحوم الحمراء و11 ألف طن من الأرز.