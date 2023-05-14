منها احتمال مرتفع للوفاة.. 4 علامات تميز متعاطي الهيروين عن غيره

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أظهر “إنفوجراف” بعض الأعراض التي يمكن أن تظهر على متعاطي مخدر الهيروين.

وأوضح أن مدمن الهيروين تحديدًا يكون لديه ميول انتحارية، ومعرّض للإصابة بالأمراض المعدية.

وأضاف الإنفوجراف أن الهيروين هو مخدر ذو خصائص إدمانية عالية وله تأثير مهبط للجهاز العصبي المركزي.

تأثيره وأضراره

1- الميول الانتحارية.

2- ضعف وضمور الجسم.

3- انخفاض شديد في معدل نبضات القلب واحتمال مرتفع للوفاة.

4- الإصابة بالأمراض المعدية مثل الإيدز والتهاب الكبد.

في وقت سابق، حذرت الصحف الأمريكية من انتشار استخدام عقار “الزيلازين” البيطري كمخدرات في 34 مدينة، بسبب ما يترتب عليه من آثار كارثية.

يخلط بالهيروين

وجاء انتشار عقار “الزيلازين”، بعد خلطه بالهيروين وغيره من المواد الأفيونية، كمخدر معروف باسم “ترانق” و“ترانق دوب” و“مخدر الزومبي” في المدن الكبرى في جميع أنحاء الولايات الأمريكية.

ومن الممكن أن يتسبب حرفياً في تلف جلد المدمن وتحويله إلى ما يشبه الزومبي، وقد يؤدي إلى بتر أطرافه.

كما يسبب الزيلازين أعراضًا تشبه المهدئات، مثل النعاس المفرط والاكتئاب التنفسي.

وكذلك الجروح المتقيحة التي يمكن أن تصبح شديدة وتنتشر بسرعة مع كثرة التعاطي. يمكن أن تؤدي التقرحات المتقشرة، التي يمكن أن تصبح جلدًا ميتًا.

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