تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

بعد أسبوع من إطلاقها، سجلت الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني، تبرعات تجاوزت 13 مليون ريال،

وثّق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحظة إغماء مراسل فضائية “الإخبارية”، محمد الشيخ، على الهواء خلال تغطية عمليات الإجلاء من السودان.

حقَّق طلاب وطالبات المملكة المشاركون في معرض «آيتكس 2023م» الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا، 18 ميدالية في مجالات علمية.

طالب مواطنون بإدراج فحص المخدرات ضمن فحوصات ما قبل الزواج؛ للحد من تشتت الأسر والحفاظ على الأمن والاستقرار للعائلة.

وجَّه وزير العدل وليد الصمعاني بالإطلاق الرسمي لخدمة “فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية إلكترونيًا بعد نجاح إطلاقها التجريبي.

يترقب الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، الحصول على الإجازة المطولة الوحيدة في الفصل الدراسي الثالث.

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، على غرامة قدرها 30 ألف ريال على المنشأة التي تتداول جهازاً، أو مستلزماً طبياً صدر قرار بسحبه من السوق أو حظره.

سجل القطاع العقاري ارتفاعًا جديدًا ليعوّض بعض خسائره التي مني بها طوال الـ11 شهرًا الماضية منذ ‏مطلع النصف الثاني من العام الماضي.

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

أعلنت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عن البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع توسعة المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.

أصدر مدير عام شؤون المعلمين بوزارة التعليم، الدكتور ياسر بن محمد الغريبي، قرارًا يقضي بعدم ترشيح من يشغل رتبة معلم/مساعد معلم على التشكيلات الإشرافية المدرسية، وتمديد المكلفين في التشكيلات ممن يشغلون هذه المسميات حتى تاريخ 6-1-1447 هـ.

كشفت مصادر عن تفاصيل قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، بعد اعتمادها من جانب مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.

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