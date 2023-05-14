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وإجراء ضده.. ضبط مقيم هرّب المخدرات وخبّأها بهذه الطريقة في جازان
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وإجراء ضده.. ضبط مقيم هرّب المخدرات وخبّأها بهذه الطريقة في جازان

وإجراء ضده.. ضبط مقيم هرّب المخدرات وخبّأها بهذه الطريقة في جازان

وإجراء ضده.. ضبط مقيم هرّب المخدرات وخبّأها بهذه الطريقة في جازان
١٢:٤٣:٣٦ م، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان أنها قبضت، اليوم الأحد، على مقيم من الجنسية المصرية لتهريبه نبات القات المخدر.

وأوضح تأن المقيم خبأ المخدرات في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب 27.5 كيلوجرامًا من مادة الحشيش

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان، تهريب 27.5 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

 وأكدت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة؟

 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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أخبار السعودية الأفواج الأمنية الدائر النيابة تهريب المخدرات جازان حرس الحدود مادة الحشيش

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