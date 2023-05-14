1320 وظيفة شاغرة للعمل في موسم الحج.. الشروط وطريقة التقديم

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أعلن المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف “تحت إشراف وزارة الحج والعمرة” عن توفير 1320 وظيفة موسمية شاغرة للجنسين للعمل في موسم الحج 1444هـ.

وجاءت الوظائف الشاغرة وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف

1- (1200 وظيفة) موسمية

-أن يكون المتقدم سعودياً.

-أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.

-إجادة القراءة والكتابة.

-أن يكون على دراية بأحياء مكة المكرمة.

-توفير جهاز جوال ذكي.

-أن يكون من سكان مكة المكرمة.

-أن يتمتع بحسن المظهر والسيرة والسلوك.

2- (120 وظيفة إدارية) موسمية للجنسين

-أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي.

– مؤهل جامعي.

-إجادة استخدام أوفيس.

-خبره بالاعمال الاداريه لا تقل عن سنتين.

المزايا

3- (1200 وظيفة) موسمية

-تأمين مواصلات.

-رواتب مغرية.

-وجبة غذائية.

-حوافز مالية.

4- (120 وظيفة إدارية) موسمية للجنسين

-رواتب مغرية.

طريقة التقديم

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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