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1320 وظيفة شاغرة للعمل في موسم الحج.. الشروط وطريقة التقديم
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1320 وظيفة شاغرة للعمل في موسم الحج.. الشروط وطريقة التقديم

1320 وظيفة شاغرة للعمل في موسم الحج.. الشروط وطريقة التقديم

1320 وظيفة شاغرة للعمل في موسم الحج.. الشروط وطريقة التقديم
١٢:٢٨:٣٠ م، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف “تحت إشراف وزارة الحج والعمرة” عن توفير 1320 وظيفة موسمية شاغرة للجنسين للعمل في موسم الحج 1444هـ.

وجاءت الوظائف الشاغرة  وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف

1- (1200 وظيفة) موسمية

-أن يكون المتقدم سعودياً.

-أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.

-إجادة القراءة والكتابة.

-أن يكون على دراية بأحياء مكة المكرمة.

-توفير جهاز جوال ذكي.

-أن يكون من سكان مكة المكرمة.

-أن يتمتع بحسن المظهر والسيرة والسلوك.

2- (120 وظيفة إدارية) موسمية للجنسين

-أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي.

– مؤهل جامعي.

-إجادة استخدام أوفيس.

-خبره بالاعمال الاداريه لا تقل عن سنتين.

المزايا

3- (1200 وظيفة) موسمية

-تأمين مواصلات.

-رواتب مغرية.

-وجبة غذائية.

-حوافز مالية.

4- (120 وظيفة إدارية) موسمية للجنسين

-رواتب مغرية.

طريقة التقديم

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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