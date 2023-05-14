تركيا.. 60 مليونًا يُصوّتون في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

تواصل – وكالات:

بدأ الناخبون في تركيا اليوم التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الـ28.

حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، فيما تغلق في الساعة الخامسة مساءً.

60 مليونًا يدلون بأصواتهم

ويُدلي اليوم 60 مليونًا و697 ألفًا 843 ناخبًا بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف 672 ناخبًا سيصوتون لأول مرة.

وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

اقرأ أيضًا:

بعد إطلاق النار على سيارته.. نجاة سفير تركيا في السودان من القتل

ثلاثة مرشحون لمنصب الرئاسة

ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين لمنصب الرئاسة وهم:

1 – الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم ومرشح تحالف الشعب الحاكم.

2 – كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري مرشح تحالف الأمة.

3 – سنان أوغان مرشح تحالف (آتا).

اقرأ أيضًا:

أمين عام مجلس التعاون يؤكد أهمية الحوار الاستراتيجي مع تركيا

منكوبو الزلزال يدلون بأصواتهم

وتوجّه سكان الولايات التركية المتضررة من زلزال 6 فبراير 2023 إلى صناديق الاقتراع، صباح الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأقيمت مراكز اقتراع داخل مساكن مسبقة التجهيز في المناطق المتضررة من الزلزال جنوبي تركيا، وسط إقبال كبير على التصويت من الأتراك المقيمين هناك.

واتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية، تدابير مختلفة في 11 ولاية متضررة من كارثة الزلزال لضمان تصويت المواطنين في أجواء سليمة ودون أية عوائق.

وفي 6 فبراير 2023، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية، ما خلف آلاف القتلى ودمارًا هائلًا.

وانطلقت عملية التصويت في عموم تركيا بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر لغاية الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي (+3 تغ).

اقرأ أيضًا:

عاجل.. هزة أرضية بقوة 4 درجات وسط تركيا