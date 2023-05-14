5 وجبات لا تتناولها أبدًا على الإفطار.. وهذه أفضل الخيارات

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كشف خبراء التغذية عن خمسة أطعمة حذروا من تناولها على الإفطار في الصباح.

ونصحت أخصائية التغذية، ناتالي فورستر، بتجنب الفطائر المعبأة والمعجنات والبسكويت، لكونها تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون المتحولة، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وقالت فورستر: “هذا هو سبب حظرها تقنيًا في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه حتى إذا كانت العبوة تحتوي على صفر جرام من الدهون المتحولة، فإن الأمر ليس كذلك دائمًا”.

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وأضافت: “في الولايات المتحدة، إذا كان الطعام يحتوي على أقل من 0.5 جرام من الدهون المتحولة في الوجبة، فإن ملصق الطعام يمكن أن يقرأ 0 جرام من الدهون المتحولة. لذلك، من المهم التعرف على الأطعمة التي قد تحتوي عليها وتجنبها بغض النظر”.

الخبز الأبيض والحبوب المكررة

أما المجموعة الثانية التي يجب تجنبها، فهي الخبز الأبيض والحبوب المكررة التي تفتقر إلى العناصر الغذائية والألياف.

بدلاً من الخبز الأبيض، ينصح بتناول الحبوب الكاملة، والكينوا في الصباح للاستفادة من العناصر الغذائية في بداية اليوم.

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الشوفان

كما لاينصح بتناول عبوات الشوفان الفوري المنكه، لكونها مليئة بالسكر، وفقًا لأخصائية التغذية ريبيكا بلاكلي.

وقالت: “الشوفان العادي يحتوي على صفر إلى جرام واحد من السكر، بينما تحتوي العبوة المنكهة على 11 إلى 14 جرامًا من السكر. هذا يعني أنك تتناول نصف كمية السكر التي (ينصح) بتناولها لهذا اليوم مع حزمة واحدة من دقيق الشوفان تحتوي على 150 سعرًا حراريًا!”.

والخيار الأفضل هو الشوفان العادي، والذي يمكن إضافة الفاكهة الطازجة إليه، بحسب ما أوردت صحيفة “ذا صن”.

وتنصح أخصائية التغذية بتناول زبدة الفول السوداني كاملة الدسم، لكونها أكثر صحة للقلب والعينين والجهاز المناعي.

وأشارت إلى أن زبدة الفول السوداني تحتوي على حوالي 70 في المئة من الدهون، “لكنها بالدرجة الأولى دهون أحادية غير مشبعة وهي صحية للقلب وتحصل على مصدر جيد لفيتامين هـ القابل للذوبان في الدهون، وهو مضاد للأكسدة مهم للعين والقلب وصحة المناعة”.