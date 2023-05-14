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“مدني الرياض” يُخمد حريقًا في ورشتي نجارة بدون إصابات
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“مدني الرياض” يُخمد حريقًا في ورشتي نجارة بدون إصابات

“مدني الرياض” يُخمد حريقًا في ورشتي نجارة بدون إصابات

“مدني الرياض” يُخمد حريقًا في ورشتي نجارة بدون إصابات
١٢:٢٤:٤١ م، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن إدارة مدني الرياض تمكنت، اليوم الأحد، من إخماد حريق في ورشتي نجارة.

إخماد حريق شب في ورش للنجارة

وأوضحت أن فرق الإنقاذ التابعة لإدارة مدني الرياض تمكنت من إخماد حريق شب في ورش للنجارة دون وقوع أي إصابات.

وقبل أيام، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض، أنها تمكنت من إخماد حريق شب أيضًا في ورشة نجارة.

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الحريق لم يسفر عن سقوط إصابات

ولم يُسفر الحريق عن سقوط إصابات، بحسب ما أفاد الدفاع المدني في حسابه عبر موقع “تويتر”.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الدفاع المدني بالرياض عن إخماد حريق في أرض مسورة، مؤكدًا عدم وقوع إصابات.

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ونشر حساب الدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي، صورة من جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق، مشيرًا أن القوات تمكنت من السيطرة عليه وإخماده دون إصابات.

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أخبارالسعودية إخماد حريق إطفاء الحرائق الدفاع المدني حريق فرق الإنقاذ مدني الرياض

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