“الزكاة والضريبة”: تعرف على شروط الإعفاء من الغرامات واستفد من المهلة قبل انتهائها

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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، عن شروط الإعفاء من الغرامات، مطالبة بالاستفادة من المهلة قبل انتهائها.

شروط الإعفاء من الغرامات

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن مبادرة الإعفاء من الغرامات تنتهي في 31 مايو 2023م، مبينة أن شروط الإعفاء من الغرامات، هي:

1 – غرامة التأخير في التسجيل بكافة الأنظمة الضريبية:

– التسجيل في النظام الضريبي.

– تقديم الإقرارات واجبة التقديم.

– سداد كامل أصل دين الضريبة أو طلب تقسيطها.

2 – غرامة التأخير في سداد الضريبة أو التأخير بتقديم الإقرار الضريبي:

– سداد أصل الضريبة عن الإقرار الذي تشمله المبادرة أو طلب تقسيطها.

3 – غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة:

– سداد أصل الضريبة عن الإقرار الذي تشمله المبادرة أو طلب تقسيطها.

4 – غرامات مخالفات الضبط الميداني لضريبة القيمة المضافة والفوتى الإلكترونية:

– تقديم الإقرارات واجبة التقديم.

– سداد كامل أصل دين الضريبة أو طلب تقسيطها.

الدليل الإرشادي لمبادرة الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية:

وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة الدليل الإرشادي بغرض إيضاح بعض المعالجات ذات الصلة بتطبيق الأحكام النظامية السارية في تاريخ إصداره.

ويعد محتوى هذا الدليل بمثابة تعديل على أي من أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

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وتؤكد الهيئة على تطبيقها للمعالجات التوضيحية الواردة في هذا الدليل –حيثما تنطبق-، وذلك في ضوء النصوص النظامية ذات الصلة.

وفي حال تعديل أي إيضاح أو محتوى وارد في هذا الدليل -لنص نظامي غير معدل- فإن تطبيق المعالجة التوضيحية المحدثة، يكون على المعاملات التي تتم بعد تاريخ نشر النسخة المحدثة من الدليل على الموقع الإلكتروني للهيئة.