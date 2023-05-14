توضيح مهم من الزكاة والضريبة حول استرداد ضريبة شراء أرض سكني

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أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، توضيحًا حول استرداد ضريبة شراء أرض سكني.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المواطنين حول شراء أرض سكني أول بقيمة 950 ألف ريال، دفع ضريبة لها، فهل يحق له أن يسترد مبلغ الضريبة، وما هي الآلية؟.

وأوضح حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على موقع “تويتر” بأنه “لا يمكن الاسترداد، حيث إنه سيتمكن المطورون العقاريون المرخصون (فقط) من خصم ضريبة المدخلات وفقًا لما نصت عليه اللائحة، ووفقًا لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة،

وتابع: “كما تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد عن 1,000,000 ريال من مبلغ شراء المسكن الأول ويشمل الوحدات السكنية الجاهزة ووحدات البيع على الخارطة فقط للمواطن ولا تشمل الأراضي”.

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