قبل إعلان حركة النقل الخارجي يوم الخميس.. 10 معلومات مهمة للمعلمين

تواصل – فريق التحرير:

تعلن وزارة التعليم نتائج حركة النقل الخارجية لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1444هـ، يوم الخميس المقبل.

وقبل 17 يومًا، أغلقت وزارة التعليم باب التقديم على طلبات النقل، كما حددت الأول من شهر ذي القعدة القادم موعدًا لبدء استقبال طلبات الاعتراض إلكترونيًا على نتائج الحركة.

10 معلومات

وفيما يلي 10 معلومات مهمة للمعلمين يجب معرفتها:

1- تستطيع تقديم طلب اعتراض إلكترونيًا في الأول من شهر ذي القعدة القادم ولمدة 5 أيام.

2- بعد هذا الموعد لن تكون قادرًا على تقديم الاعتراض وسيتوجب عليك الانتظار لمعرفة نتيجة الحركة رسميًا في الثامن من شهر ذي القعدة.

3- سيتم تبليغ إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة للعمل بموجبها في حركة النقل الداخلي التي ستنفذ على مستوى الإدارات التعليمية.

4- حركة النقل الداخلية سيتم تنفيذها قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ.

5- الهدف من حركة النقل الداخلية هو سد العجز قبل عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في انطلاقة العام الجديد

6- ستتمكن من معرفة النتيجة إلكترونيًا بعد الولوج للبوابة الإلكترونية “نور” ووضع الاسم وكلمة المرور في المكان المخصص.

7- قد يطلب منك إدخال الرمز المحدد للتحقق ومن ثم النقر على زر التسجيل، متبوعًا باختيار أيقونة خدمة العاملين.

8 – يتم النقر على خدمة الاستعلام عن النقل الدولي.

9 – سيتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بحركة النقل التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة التعليم.

10- بنفس الطرق السابقة والخطوات تستطيع الاستعلام عن النتيجة النهائية بعد تقديم التظلم وإعلان نتيجته.

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أهداف أساسية

وكل عام تتيح الوزارة للمعلمين والمعلمات إمكانية اختيار مكان مناسب لمحل إقامتهم بهدف التسهيل عليهم خاصة وأن العملية التعليمية تحتاج تركيز دائم، وتقليل الجهود المبذولة في الانتقال من مكان بعيد للمدارس.

كما تستهدف الوزارة كذلك ضخ دماء جديدة في المسار التعليمي بهدف تحفيز المعلمين وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم بما يعود بالإيجاب على الطالب والعملية التعليمية ككل.

وسهلت الوزارة كل الطرق التي تضمن حصول المعلمين على الراحة اللازمة لتأدية دورهم، حتى إنها تضع في الحسبان كل تلك الوسائل التي تؤدي في النهاية للوصول لهذه الغاية.