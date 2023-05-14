قرار من “التعليم” بشأن التشكيلات الإشرافية المدرسية و8 ضوابط لحفلات التخرج
تواصل – فريق التحرير:
أصدر مدير عام شؤون المعلمين بوزارة التعليم، الدكتور ياسر بن محمد الغريبي، قرارًا يقضي بعدم ترشيح من يشغل رتبة معلم/مساعد معلم على التشكيلات الإشرافية المدرسية، وتمديد المكلفين في التشكيلات ممن يشغلون هذه المسميات حتى تاريخ 6-1-1447 هـ.
وشدد على قيام الجهات المختصة بوضع خطة للإحلال في موعد أقصاه نهاية العام الدراسي الجاري، وفقًا لصحيفة “المدينة”.
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8 ضوابط للاحتفاء بخريجي الثانوية العامة
من جهة أخرى، وضعت الوزارة ضوابط للاحتفاء بخريجي الثانوية العامة على النحو التالي:
-يكون الحفل قبل الاختبارات النهائية.
-التأكيد على تضمين فقرات الحفل ما يعزز القيم الإسلامية والهوية الوطنية.
-عدم مطالبة الطلبة بأي تكاليف نقدية أو عينية مقابل المشاركة في هذه الفعالية.
-تحدد المدرسة الوقت ومقر إقامة الحفل المناسب، بحسب الإجراءات النظامية.
-التقيد بضوابط وإجراءات التصوير داخل المدرسة.
-مراعاة شروط الأمن والسلامة.
-تنفيذ البرنامج لمدة يوم واحد فقط.
-كما سيتضمن الحفل دعوة أولياء الأمور للحضور والمشاركة والتعريف بالجامعات والمعاهد المهنية المختلفة.
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