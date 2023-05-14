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قرار من “التعليم” بشأن التشكيلات الإشرافية المدرسية و8 ضوابط لحفلات التخرج
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قرار من “التعليم” بشأن التشكيلات الإشرافية المدرسية و8 ضوابط لحفلات التخرج

قرار من “التعليم” بشأن التشكيلات الإشرافية المدرسية و8 ضوابط لحفلات التخرج

قرار من “التعليم” بشأن التشكيلات الإشرافية المدرسية و8 ضوابط لحفلات التخرج
١٠:٥٤:٤٧ ص، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر مدير عام شؤون المعلمين بوزارة التعليم، الدكتور ياسر بن محمد الغريبي، قرارًا يقضي بعدم ترشيح من يشغل رتبة معلم/مساعد معلم على التشكيلات الإشرافية المدرسية، وتمديد المكلفين في التشكيلات ممن يشغلون هذه المسميات حتى تاريخ 6-1-1447 هـ.

وشدد على قيام الجهات المختصة بوضع خطة للإحلال في موعد أقصاه نهاية العام الدراسي الجاري، وفقًا لصحيفة “المدينة”.

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8 ضوابط للاحتفاء بخريجي الثانوية العامة

من جهة أخرى، وضعت الوزارة ضوابط للاحتفاء بخريجي الثانوية العامة على النحو التالي:

-يكون الحفل قبل الاختبارات النهائية.

-التأكيد على تضمين فقرات الحفل ما يعزز القيم الإسلامية والهوية الوطنية.

-عدم مطالبة الطلبة بأي تكاليف نقدية أو عينية مقابل المشاركة في هذه الفعالية.

-تحدد المدرسة الوقت ومقر إقامة الحفل المناسب، بحسب الإجراءات النظامية.

-التقيد بضوابط وإجراءات التصوير داخل المدرسة.

-مراعاة شروط الأمن والسلامة.

-تنفيذ البرنامج لمدة يوم واحد فقط.

-كما سيتضمن الحفل دعوة أولياء الأمور للحضور والمشاركة والتعريف بالجامعات والمعاهد المهنية المختلفة.

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