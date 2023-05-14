وزير العدل يوجه بالإطلاق الرسمي لخدمة “فرز ودمج العقارات إلكترونيًا”

تواصل – واس:

وجَّه وزير العدل وليد الصمعاني بالإطلاق الرسمي لخدمة “فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية إلكترونيًا بعد نجاح إطلاقها التجريبي.

وكان فرز العقارات سابقًا يتم عبر محاضر ورقية يأخذ متوسط إنجازها 3 أشهر.

فرز ودمج أكثر من 100 ألف صك عقاري

وفي الإطلاق التجريبي للخدمة؛ تم فرز ودمج أكثر من 100 ألف صك عقاري في وقت وجيز لا يتجاوز دقائق للطلب الواحد، ودون تدخل بشري، ودون الحاجة إلى مراجعة المستفيدين لكتابات العدل.

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يذكر أن وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان، سبق أن وقعتا العام الماضي مذكرة تعاون بهدف:

1 – تسهيل إجراءات تسجيل الملكية العقارية.

2 – رفع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية.

وتضمنت المذكرة تشكيل لجنة مشتركة لتيسير المهام العقارية، تتولى إعداد خطة زمنية لتطبيق الهوية العقارية على الصكوك العقارية كافة، من خلال:

1 – حوكمة لآليات إصدار صكوك المنح.

2 – حوكمة أعمال التخطيط والفرز والتجزئة.

3 – حوكمة لإجراءات وآليات إصدار القرارات المساحية.