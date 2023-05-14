نصائح لاتفوتك.. “خدعة بسيطة” تحميك من المرض أثناء رحلات الطيران

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كشف خبراء عن مجموعة من النصائح للحماية من الأمراض التي قد يصاب بها ركاب الطائرات.

ونصح الخبراء في تصريحات إلى موقع “ديلي ميل” بالحفاظ على منافذ التهوية العلوية، المعروفة أيضًا باسم “الغازات الهوائية”، يمكن أن يساعدك على تجنب الاتصال ببعض الجراثيم ويقلل من خطر الإصابة بالمرض إلى النصف.

وتمتلك الطائرات واحدة من أكثر أنظمة التهوية تطورًا في العالم والتي تحمي من الإصابة بالمرض أثناء الطيران. وتكتسب أهمية خاصة خلال موسم البرد والإنفلونزا، حيث يمكن أن يكون ازدحام الرحلات الجوية التجارية بؤرة للعدوى.

يقول الدكتور مارك جيندرو، الخبير في الأمراض المعدية المرتبطة بالسفر الجوي: “إذا كان هناك جسيم فيروسي حولك، فمن الناحية النظرية يمكنك دفعه ونقله بسرعة خارج محيطك”.

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أنظمة تهوية الطائرات

وتقوم أنظمة تهوية الطائرات بمفردها بتصفية الغالبية العظمى من الجزيئات المحمولة جوًا.

وتستخدم الطائرات مرشحات هواء جسيمات عالية الكفاءة، لإزالة 99.97 بالمائة من الغبار وحبوب اللقاح والعفن والبكتيريا والجزيئات المحمولة جوًا، وفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية.

وأشار الدكتور جيندرو إلى أنه عندما لاتعمل بشكل جيد، فإنه نتيجة لذلك تحرق الكثير من الوقود.

وأوضح أن نظام التهوية على متن الطائرة يساوي، أو أفضل قليلاً، من معظم غرف العمليات والمستشفيات في جميع أنحاء العالم، لأنها تعمل على تغيير الهواء في الساعة ما بين 15 إلى 30 مرة، مع إعادة تدوير 50 بالمائة من الهواء ويأتي النصف الآخر من خارج الطائرة.

مرشحات الهواء في الطائرة

وفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي، حتى إذا قامت شركة الطيران بتغيير المرشحات بمعدل أقل من الموصى به، فإنها ستظل تحبس غالبية الجسيمات.

مع ذلك، لا تستطيع مرشحات الهواء في الطائرة التقاط كل شيء. إذ يمكن للفيروسات المحمولة جوًا، مثل كوفيد، أن تنتقل عدة أقدام وتصبح معلقة في الهواء.

وتقدر وكالة حماية البيئة الأمريكية، أن بإمكانه البقاء لساعات في بعض الحالات، حتى بعد أن يغادر شخص ما المكان بالفعل، مما يجعله أكثر عرضة للتواصل معه.

قال الدكتور جيندرو إنه إذا كان الشخص بعيدًا عن آخر مصاب بـ كوفيد بعدة صفوف، فإن الخطر يكون منخفضًا إلى حد ما.

وأضاف: “إذا كنت جالسًا على بعد مقعدين من شخص ما، فهناك بعض المخاطر، لكنها ليست عالية كما تعتقد. قد تساعد الغازات الهوائية في سد بعض هذه الفجوات”.

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الازدحام في الممرات

قد يكون الازدحام في الممرات بعد هبوط الطائرة خطرًا كبيرًا، لأنه بعد الهبوط، هناك فترة وجيزة من الوقت يقوم فيها الطيار بإغلاق نظام تهوية الطائرة قبل تشغيل الطاقم لوحدة الطاقة المساعدة للطائرة.

قال الدكتور جيندرو: “إذا كنت تزدحم في الممر وكنت قريبًا جدًا من الجميع، فأنت تعرض نفسك لخطر كبير”.

بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي شرب الكثير من المشروبات المحتوية على الكافيين إلى إصابتك بالجفاف، لأن الخلايا المناعية تحتاج إلى الماء للقضاء على السموم والفضلات، وعدم الحصول على كمية كافية من الماء يجعلها عرضة للخطر.

التوقف عن شرب القهوة داخل الطائرة

ونصج الدكتور جيندرو بالتوقف عن شرب القهوة داخل الطائرة، وشرب الماء بدلاً من ذلك.

وعلى الرغم من أن مرشحات الهواء يمكن أن تقضي على معظم الجزيئات المحمولة في الهواء، لكن يبقى الخطر في الجراثيم العالقة على الأسطح، وذلك عند فتح الصناديق العلوية أو لمس المقاعد.

قال الدكتور جيندرو إن 70 إلى 80 في المائة من جميع الأمراض تنتقل عن طريق اليدين ، “ومعظمنا يزيد الأمر سوءًا عن طريق لمس أعيننا وأنفنا وفمنا حتى 20 مرة في الساعة”.

ويوصي بإحضار معقم اليدين على متن الطائرة، وكذلك غسل اليدين لتقليل المخاطر.