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اليورو يسجل 4.10.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
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اليورو يسجل 4.10.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يسجل 4.10.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يسجل 4.10.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
١٠:٢٧:٣٦ ص، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.10 .

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 10.03

دينار كويتي 12.32

ريال عماني 9.82

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.67

فرنك سويسري 4.18

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أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.07 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.94

دينار كويتي 12.22

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.67

فرنك سويسري 4.18

الذهب يخسر 0.2%

وأول أمس، تسبب صعود الدولار في انخفاض العقود الآجلة للذهب، هذا بجانب ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات التي قللت من جاذبية المعدن الأصفر.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب، عند التسوية، بأقل من 0.1% أو 70 سنتًا إلى 2019.80 دولار للأوقية، مسجلة خسائر أسبوعية بنحو 0.2%، حسب “CNBC عربية”.

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