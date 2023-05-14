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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدة تخصصات

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدة تخصصات

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدة تخصصات
١٠:١٧:٠٩ ص، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف إدارية وقانونية وتقنية وهندسية لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

* الوظائف:

1- مدير شؤون مكتب الدعم الفني في تقنية المعلومات.

2- مدير الدعم الميداني.

3- مساعد قضائي.

4- اختصاصي المراجعة والاعتراضات “لا تشترط الخبرة”.

5- مدير قسم التوثيق السري.

6- أخصائي رئيسي في الصحة والسلامة.

7- مشرف التدقيق الداخلي.

8- مدير المشروع.

* التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– القانون.

– الدراسات القانونية.

– علوم الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– إدارة المحفوظات.

– إدارة السجلات.

– الصحة والسلامة المهنية.

– إدارة المشاريع.

– أو ما يعادلها.

* طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال هذا الرابط: (اضغط هنا ).

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