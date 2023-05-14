سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف إدارية وقانونية وتقنية وهندسية لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
* الوظائف:
1- مدير شؤون مكتب الدعم الفني في تقنية المعلومات.
2- مدير الدعم الميداني.
3- مساعد قضائي.
4- اختصاصي المراجعة والاعتراضات “لا تشترط الخبرة”.
5- مدير قسم التوثيق السري.
6- أخصائي رئيسي في الصحة والسلامة.
7- مشرف التدقيق الداخلي.
8- مدير المشروع.
* التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال.
– القانون.
– الدراسات القانونية.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– إدارة المحفوظات.
– إدارة السجلات.
– الصحة والسلامة المهنية.
– إدارة المشاريع.
– أو ما يعادلها.
* طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال هذا الرابط: (اضغط هنا ).
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