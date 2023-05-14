ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 212 ريالًا

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأحد، بشكل طفيف مقارنة بأسعار أمس السبت، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 242.56 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 222.35 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 212.25 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 181.93 ، وعيار 14 بـ 141.50 ، وعيار 12 سجل 121.28 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7544 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1698 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 242,564 ريالا.

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أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 242.55 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 222.34 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 212.24 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 181.92 ، وعيار 14 بـ 141.49 ، وعيار 12 سجل 121.28 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7543 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1698 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 242.553 ريالاً.

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