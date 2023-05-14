هدنة في غزة.. إصابة فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس

تواصل – واس:

أصيب فلسطيني بجروح، والعشرات بحالات اختناق اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة، بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطيني وصل مستشفيات نابلس، فيما أصيب نحو عشرين بحالات اختناق، كما اعتقلت تلك القوات فلسطينيين خلال عملية الاقتحام.

3 شهداء وإصابات في الضفة وأخرى في غزة

واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اليوم السبت، عدوانهم على شعبنا ومقدساته وممتلكاته،

حيث ارتقى 3 شهداء في نابلس وجنين وأصيب آخرون، إلى جانب عدة إصابات خلال العدوان على قطاع غزة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين من الضفة.

هدنة بين الطرفين تدخل حيز التنفيذ

وشهد قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، هدوءًا حذرًا مع دخول الهدنة حيز التنفيذ، رغم تبادل القصف بين الطرفين قبيل دقائق من بدء وقف إطلاق النار.

33 شهيدا وعشرات الإصابات

وأسفر العدوان منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي، وحتى صباح اليوم، عن ارتقاء 33 شهيدا بينهم 6 أطفال و3 نساء.

وإصابة نحو 150 فلسطينيًا غالبيتهم من النساء والأطفال بصورة مباشرة جراء قصف طيران الاحتلال للمنازل والمنشآت.

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من ناحيته، حيا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبناء الشعب الصامد والصابر والمرابط، وترحم على أرواح الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

فلسطين تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه

فيما طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، الأمم المتحدة وجميع منظمات حقوق الإنسان الدولية، بالعمل على محاسبة الجناة الذين يواصلون ارتكاب جرائمهم.

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وأشار إلى أن الاحتلال يمارس جرائم الحرق والمحو والإبادة الجماعية، مؤكدًا ضرورة توفير الحماية للفلسطينيين من اعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين.