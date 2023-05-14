“بايدن” يُفجر مفاجأة: هذا هو الخطر الداهم الذي يُهدد الولايات المتحدة الأمريكية

تواصل – وكالات:

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الخطر الداهم الذي يهدد الولايات المتحدة الأمريكية هو العنصرية.

العنصرية أخطر تهديد يواجه أمريكا

وفي تصريحات له من جامعة “هوارد” في واشنطن، أكد أن أخطر تهديد يواجه أمريكا، هو “عنصرية واستعلاء البيض”.

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وخلال حفل تخرج بجامعة هوارد في واشنطن، أوضح أن العنصرية تعتبر من أخطر التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة، وأن المعركة ضدها لا تنتهي أبدًا.

الحرب ضد العنصرية في أمريكا لا تنتهي

وأكد بايدن أن الحرب ضد العنصرية في الولايات المتحدة لا تنتهي، في وقت بدأت فيه لجنة التعويضات بكاليفورنيا صرف تعويض للسكان السود.

أمريكا تعاني من العنصرية منذ أكثر من 240 عامًا

وبين أنه منذ أكثر من 240 عاما، هناك صراع مستمر بين “الأفضل فينا والأسوأ فينا”، وأن الواقع القاسي هو الذي فصلت فيه العنصرية لفترة طويلة طبقات الشعب عن بعضها.

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وأشار إلى أنه دعا خلال تنصيبه في عام 2021، المواطنين الأمريكيين لمحاربة الكراهية والعنف، مؤكدًا أن فكرة التفوق الأبيض هي أخطر تهديد إرهابي في الولايات المتحدة.

بايدن: الكراهية بين الأمريكيين لا تختفي أبدًا

واختتم “بايدن”، تصريحات بتأكيده أن الكراهية لا تختفي أبدًا، قد تختفي فقط لبعض الوقت ثم تخرج علينا بين الفينة والأخرى مشوهة صورة الولايات المتحدة الأمريكية.