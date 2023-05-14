في هذا الموعد.. الطلاب يحصلون على الإجازة المطولة الوحيدة

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يترقب الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، الحصول على الإجازة المطولة الوحيدة في الفصل الدراسي الثالث.

وستكون الإجازة المجدولة ضمن التقويم الدراسي لوزارة التعليم يومي الأحد والاثنين 8 و9 من ذي القعدة 1444 هـ، الموافقين 28 و29 من مايو 2023.

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22 من يونيو نهاية الفصل الدراسي الثالث

ويستمر الفصل الدراسي الثالث لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك أسبوع لاختبارات نهاية الفصل، ويختتم بنهاية دوام الخميس الموافق 22 من يونيو 2023، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.

ويبدأ موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في 18 يونيو 2023 والذي يوافق يوم 29 من ذي القعدة 1444 هـ.

وتستمر الاختبارات لمدة عشرة أيام، وبذلك ستكون نهاية جدول الاختبارات النهائية في 22 من شهر يونيو الذي يوافق 4 ذو الحجة 1444هـ.

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