شاهد.. ماذا قال مدرب بطل الملاكمة حبيب نورمحمدوف عن أخلاق الإسلام

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أثنى المكسيكي/ الأمريكي خافيير مينديز، مدرب الفنون القتالية المختلطة، ومؤسس أكاديمية الكيك بوكسينج الأمريكية للفنون القتالية المختلطة، على أخلاق الإسلام.

وأشاد مينديز الذي يشرف على تدريب بطل الملاكمة الداغستاني حبيب نورمحمدوف، بحسن معاملة الأخير له على مدار 10 سنوات تولى خلالها تدريبه، وكذلك الأفراد المحيطين به.

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نموذج أخلاقي

وعندما سئل مينديز الذي اشتهر بتدريب العديد من أبطال العالم في الفنون القتالية المختلطة، في مقابلة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي عن طريقة الاحتفالات عقب الفوز، رد قائلاً: “لا يحتفلون أبدًا”.

وبرر ذلك بعدما لاحظ اندهاش محاوره، بأنهم “مسلمون بكل معانى الكلمة”، واصفًا إياهم بأنهم “الأكثر وفاءً وحبًا واحترامًا”.

وأشار إلى أنه لم يسبق لحبيب أن أهانه مرة واحدة، وكذلك زملائه المسلمين لم يسبق أن وجهوا له الإهانة، لأن “ثقافتهم وطباعهم الشخصية وطريقة معاملتهم للكبار إنها الأفضل”.

وتابع: “أعظم شعور قد تحس به، هو رؤيتهم يعاملونك بهذا القدر من الاحترام”.

وررى على سبيل المثال كيف أنه عندما وصلت سيارة فخمة إلى الفندق الذي يقيم فيه مع حبيب، خصص له الأخير المقعد الأمامي، “المخصص للشخص الأهم”، وذلك لكونه الأكبر سنًا.

وكشف أنه في إحدى المرات ذهب إلى الغرفة التي يقيم فيها داخل الفندق، وتفاجأ بأنه ينام على سرير قابل للطي، على الرغم من تخصيص جناح فخم له، وعندما سئل عن سر ذلك؟، أجاب بأنه تركه لشقيقه الأكبر.

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المدرب خافيير مانديز يتحدث عن أخلاق الإسلام من خلال تجربته مع أسطورة الملاكمة حبيب نورمحمدوف pic.twitter.com/9SIbw3Hbbp — ترجمات (@trjmatcom) May 13, 2023

يشار إلى أن حبيب نورمحمدوف هو مقاتل فنون قتالية مختلطة، تنافس بشكل خاص في قسم الوزن الخفيف لبطولة القتال النهائي.

وحمل لقب بطولة القتال النهائي للوزن الخفيف من إبريل 2018 إلى مارس 2021.