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تفوق علمي.. طلَّاب المملكة يحصدون 18 ميدالية في معرض آيتكس الدولي
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تفوق علمي.. طلَّاب المملكة يحصدون 18 ميدالية في معرض آيتكس الدولي

تفوق علمي.. طلَّاب المملكة يحصدون 18 ميدالية في معرض آيتكس الدولي

تفوق علمي.. طلَّاب المملكة يحصدون 18 ميدالية في معرض آيتكس الدولي
١٠:٤٤:٠٦ ص، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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توصل – واس:

حقَّق طلاب وطالبات المملكة المشاركون في معرض «آيتكس 2023م» الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا، 18 ميدالية في مجالات علمية.

18 ميدالية في عدد من المجالات العلمية

والمعرض يقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وحقق فيه طلاب وطالبات المملكة 18 ميدالية في عدد من المجالات العلمية،

منها 10 جوائز ذهبية كبرى، و8 ميداليات فضية، إلى جانب 7 جوائز خاصة من الجهات المشاركة والداعمة.

وفاز بالذهبية في مجال علوم البيئة، كل من:

1 – الطالبة يمن بنت زامل العتيبي، من إدارة تعليم جدة.

2 – الطالب نواف بن محمد العقل،من إدارة تعليم الرياض.

3 – الطالب عبدالله بن فهد العتيبي، من إدارة تعليم الخرج.

4 – الطالبة غلا بنت متعب النفيعي من إدارة تعليم مكة المكرمة.

5 – الطالبة نورة بنت عبد الرحمن القيضي،من إدارة تعليم القصيم.

6 – الطالب عبد الإله بن محمد بن عيدان،من إدارة تعليم مكة المكرمة.

7 – الطالب إلياس بن يوسف البطاط، من إدارة تعليم الهيئة الملكية بالجبيل.

وحصل على الذهبية في مجال الأتمتة والعمليات والروبوتات وعلوم وهندسة المواد، كل من:

1 – الطالبة ألين بنت عمر القبلان، من إدارة تعليم الرس.

2 – الطالب عبدالله بن عبده الكناني، من إدارة تعليم القنفذة.

3 – الطالبة نورة بنت عمر المسند، من إدارة تعليم الرياض.

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ونال الميدالية الفضية في علم وهندسة المواد الطالب سعد بن أحمد الصغير، والطالبة روز بنت عمر الجشي.

والطالب عبد الرحمن بن سامي الجوهر، من إدارة تعليم الشرقية،

والطالب عبدالله بن فهد السعيد،من إدارة تعليم الأحساء، والطالب يزن بن عوض الشمراني،من إدارة تعليم عسير.

وحقَّقت الطالبة أميرة بنت علي العجلان، من إدارة تعليم القصيم، الميدالية الفضية في مجال الصحة والتكنولوجيا الحيوية.

 كما فازت بفضية الصحة والتقنية الطبية الطالبة رأد بنت صالح القحطاني،

والطالبة رأف بنت صالح القحطاني، من إدارة تعليم جدة.

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وتأتي مشاركة أبناء وبنات المملكة في إطار استمرار نهج وزارة التعليم في دعم واكتشاف طلابها وطالباتها الموهوبين والمبدعين.

 ورعايتهم وتشجيعهم وصولاً إلى مشاركتهم وتمثيلهم المملكة في المحافل الدولية؛

وذلك للتعريف بقدراتهم وإمكاناتهم؛ بما يعزّز حضورهم وتفوقهم على صعيد المنافسات العالمية.

 

ويُعدُّ معرض “آيتكس” منصة دولية لاستقطاب الاختراعات والابتكارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة.

 تستهدف جذب المهتمين من المبتكرين والمخترعين، والمستثمرين والمصنّعين في مجموعة من الدول؛ لاستكشاف الاختراعات والابتكارات الجديدة في المجالات العلمية.

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