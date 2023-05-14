تحذير مهم من الصحة حول أحد أدوية الوسواس القهري.. يجب أن يخضع لإشراف طبيب

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حذرت وزارة الصحة من استخدام دواء سبرالكس للوسواس القهري دون مراجعة الطبيب.

جاء ذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كان هناك ضرر عند استخدام سبراليكس بجرعة 50 لمريض الوسواس القهري؟

وقال حساب “الصحة_937″، التابع لوزارة الصحة: “يحتوي دواء سبرالكس على المادة الفعالة (اسيتالوبرام)، ولا ينبغي استخدامه بدون إشراف الطبيب المعالج لتحديد مدى الاحتياج ومأمونية الاستخدام للحالة الصحية”.

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استخدامات إسيتالوبرام

يستخدم إسيتالوبرام لعلاج الاكتئاب (نوبات الاكتئاب الرئيسة) واضطرابات القلق (مثل اضطراب القلق الاجتماعي واضطراب القلق العام واضطراب الوسواس القهري).

قد يستغرق الأمر أسبوعين قبل أن تبدأ في الشعور بالتحسن.

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التحذيرات والاحتياطات أثناء استخدامه

يجب أن تخبر طبيبك بما يلي:

-إذا كنت تعاني من الصرع. يجب إيقاف العلاج باستخدام إسيتالوبرام في حالة حدوث نوبات في نفس الوقت أو إذا كان هناك زيادة في وتيرة النوبات.

-إذا كنت تعاني من خلل في وظائف الكبد أو الكلى. قد يحتاج طبيبك إلى تعديل جرعتك.

-إذا كنت تعاني من مرض السكري. قد يغير العلاج باستخدام إسيتالوبرام.

-التحكم في نسبة السكر في الدم. قد يلزم تعديل جرعة الأنسولين و/ أو جرعة أدوية السكري الأخرى.

-وإذا كان لديك انخفاض في مستوى الصوديوم في الدم.

-إذا كان لديك ميل للإصابة بنزيف أو كدمات بسهولة.

-إذا كنت تتلقى علاجًا بالصدمات الكهربائية.

-وإذا كنت تعاني من مرض القلب التاجي.

-إذا كنت تعاني أو عانيت من مشاكل في القلب أو أصبت مؤخرًا بنوبة قلبية.

-إذا كان لديك معدل ضربات قلب منخفض أثناء الراحة و / أو كنت تعلم أنك قد تكون مصابًا بنضوب الملح نتيجة للإسهال الشديد والقيء لفترات طويلة (المرض) أو استخدام مدرات البول (أقراص الماء).

-وإذا كنت تعاني من سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها، أو الإغماء، أو الدوار عند الوقوف، مما قد يشير إلى أداء غير طبيعي لمعدل ضربات القلب.

-إذا كنت تعاني أو سبق أن عانيت من مشاكل في العين، مثل أنواع معينة من الجلوكوما (زيادة الضغط في العين).

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخرًا، أو قد تتناول أي أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، والأدوية الموصوفة والمكملات العشبية والفيتامينات والمكملات.