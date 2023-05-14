شاهد.. لحظة سقوط مراسل “الإخبارية” على الهواء ووزير الإعلام يعلّق

تواصل – فريق التحرير:

وثّق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحظة إغماء مراسل فضائية “الإخبارية”، محمد الشيخ، على الهواء خلال تغطية عمليات الإجلاء من السودان.

ويظهر المقطع، سقوط المراسل محمد الشيخ على الأرض على الهواء مباشرة، قبل أن يهرع إليه أحد عناصر القوات البحرية الملكية لتفقد حالته.

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ونشر وزير الإعلام، سليمان الدوسري، المقطع عبر حسابه في موقع “تويتر”.

وكتب قائلاً: “بعد نجاح المملكة في عمليات الإجلاء الإنسانية من السودان، لـ 11.184 شخصًا، أشكر جميع وسائل الإعلام، وخصوصًا زملائي مراسلي ومصوري الإخبارية والعربية والشرق وواس، ومنهم زميلي @Maas_ekh، الذي تعرض لوعكة عاد بعدها لممارسة عمله. فخورون بمبدعينا، الذين نقلوا العطاء الإنساني لوطنهم بإخلاص”.

بعد نجاح المملكة في عمليات الإجلاء الإنسانية من السودان، لـ 11.184شخصًا، أشكر جميع وسائل الإعلام، وخصوصًا زملائي مراسلي ومصوري الإخبارية والعربية والشرق وواس، ومنهم زميلي @Maas_ekh الذي تعرض لوعكة عاد بعدها لممارسة عمله.

فخورون بمبدعينا، الذين نقلوا العطاء الإنساني لوطنهم بإخلاص. pic.twitter.com/vdmWkpCEgk — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) May 13, 2023

وأعاد الشيخ تغريد التدوينة، وعلق قائلاً: معالي الوزير الأستاذ سلمان الدوسري، حفظك الله @SalmanAldosary أخجلتني بكرم سؤالك وتواصلكم، هذا المعهود والمعروف عنكم، بارك الله فيك، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم وثقتكم دومًا، وأنا بخير وجاهز للقادم.. شكرًا لك ولكافة الزملاء”.

معالي الوزير الأستاذ سلمان الدوسري ،، حفظك الله @SalmanAldosary

اخجلتني بكرم سؤالك وتواصلكم ، هذا المعهود والمعروف عنكم، بارك الله فيك ، واتمنى ان اكون عند حسن ظنكم وثقتكم دوماً ، وانا بخير وجاهز للقادم .. شكراً لك و لكافة الزملاء. https://t.co/Ku09nQSEK2 — محمد الشيخ (@Maas_ekh) May 13, 2023

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وطمأن مراسل “الإخبارية”، متابعيه في تغريدة منفصلة أرفقها بمقطع فيديو، قائلاً: الحمد لله أني منكم وإليكم وأنا بخير، أمانةً عجزت عن الكتابة لأوصل لكم مشاعري وما حصل، فما كان مني إلا الظهور كعادتي، هكذا علمتني @alekhbariyatv”.

وتابع: شكرًا لمعاليك @SalmanAldosary وشكرًا للخلوق الأستاذ @mfalharthi وشكراً للمعلم الأول في كل حدث @FarisHezam”.