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توضيح مهم من “التأمينات”: لا يمكن صرف المعاش دون توافر هذا الشرط
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توضيح مهم من “التأمينات”: لا يمكن صرف المعاش دون توافر هذا الشرط

توضيح مهم من “التأمينات”: لا يمكن صرف المعاش دون توافر هذا الشرط

توضيح مهم من “التأمينات”: لا يمكن صرف المعاش دون توافر هذا الشرط
٠٩:٠١:١٢ ص، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من عدم إمكانية صرف المعاش دون توفر شرط مهم جدًا يغفل عنه الكثير.

المشترك يستحق صرف معاش التقاعد في هذه الحالة

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أن المشترك يستحق صرف معاش التقاعد عند توفر مدة اشتراك متصلة أو متقطعة في نظام التأمينات.

وشدد على أن المدة لا تقل عن 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين، وأنه يمكن الاطلاع على شروط صرف معاش التقاعد المبكر من خلال هذا الرابط.

وكشفت المؤسسة العامة للتأمينات، المنافع التأمينية التي تقدمها التأمينات الاجتماعية للمشتركين في نظام التأمينات.

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المنافع التأمينية

وأضافت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها في “تويتر”، أن المنافع التأمينية التي تقدمها  للمشتركين تشمل التالي:

1- منافع المعاشات.

2- منافع الأخطار المهنية.

3- منافع التعطل عن العمل “ساند”.

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دعم ساند للمتعطلين عن العمل

وفي وقت سابق، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن شروط الحصول على تعويض “ساند” للمتعطلين عن العمل.

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ما شروط استحقاق التعويض؟

وبينت المؤسسة أنه يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية:

1 – أن يكون مواطنًا.

2 – أن يكون قادرًا على العمل.

3 – ألا يكون قد بلغ سن الستين.

4 – ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.

5 – توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.

6 – ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

7- ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.

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