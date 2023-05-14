حتى لا تقع فريسة للمخادعين.. 3 مصادر موثوقة لشراء “ماء زمزم”

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كل عام، يقع الكثير من الأشخاص سواء مواطنين أو مقيمين عرضة لعمليات الغش والخداع لأولئك الذين يبيعون المياه المزيفة على أنها ماء زمزم.

هذا العام اتخذت الأمانة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العديد من الإجراءات لعدم تكرار الأمر.

وناشد المتحدث الرسمي لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني حيدر، الراغبين ضرورة شراء ماء زمزم من المصادر المعروفة تجنبًا للتعرض للخداع.

وقال “حيدر” – بحسب “مكة” – إن الأماكن الشرعية لشراء عبوات ماء زمزم هي مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، وأيضًا يمكن الشراء من نقاط البيع المعتمدة من إدارة المشروع.

بدء بيع المياه

وكشف عن بدء إدارة المشروع في بيع عبوات ماء زمزم المبارك في موقعها الكائن بحي كدي بمكة المكرمة.

وأضاف أنه تم أيضًا إتاحة الماء في عدد من الأسواق التجارية الكبرى المعلن عنها مسبقًا من قبل إدارة المشروع.

وأضاف أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإدارة مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم تخليان مسؤوليتها عن أي عبوات تباع في أي نقطة بيع غير المعلن عنها.

وعن الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين، أشار إلى أن الرئاسة وإدارة المشروع ستقوم بالإجراءات النظامية اللازمة ضد نقاط البيع المخالفة.

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