مواطنون يطالبون بإدراج الكشف عن المخدرات في فحوصات ما قبل الزواج (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

طالب مواطنون بإدراج فحص المخدرات ضمن فحوصات ما قبل الزواج؛ للحد من تشتت الأسر والحفاظ على الأمن والاستقرار للعائلة.

يأتي ذلك فيما سجلت نسبة الطلاق بالمملكة، أرقامًا لا مثيل لها في عام 2022 وصلت إلى 168 حالة يوميًا.

وقال مواطن لفضائية “الإخبارية”: “من الجيد تضمين فحص الزواج فحص المخدرات، وأيضًا الفحص عن الحالة النفسية للطرفين قبل الزواج، هو بناء أسرة سليمة صحيًا ونفسيًا وعقليًا”.

وشدد آخر على أن “إجراء فحص تعاطي المخدرات هو من الضروريات لحماية المجتمع من الآفة الخطيرة التي يشهدها حاليًا، وحماية للأسرة من الضياع والتفكك والأشياء الخطيرة التي تتسبب في انهيارها”.

وأبدت امرأة تحمسًا لتطبيق الفكرة، وقالت: “أؤيد درءًا للمشاكل المستقبلية كالطلاق وغيره”.

وقال مواطن: “أؤيد بشدة فحص المخدرات حتى يكون الزواج خطوة جديدة فيها حياة سليمة من الأمراض الوراثية والنفسية والعقلية”.

ووصف مواطن آخر الإجراء بأنه “ممتاز لتضمين الفحص الأمراض الوراثية والتعاطي بصفة عامة”.

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الفحص الطبي قبل الزواج

هو إجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي والثلاسيميا) وبعض الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، الالتهاب الكبدي الفيروسي ج، نقص المناعة المكتسب “الإيدز”).

ويهدف ذلك إلى إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الأخر أو للأبناء في المستقبل، وتقديم الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيًّا.

أهداف برنامج الفحص الطبي قبل الزواج

ويهدف برنامج الفحص الطبي قبل الزواج وفقًا لوزارة الصحة لـ:

-الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية (الثلاسيميا-المنجلي) وبعض الأمراض المعدية(التهاب الكبد ب/ج، ونقص المناعة المكتسب (الإيدز).

-نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل.

-تقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم .

-تجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها.

-التقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع.

وتنصح الوزارة المقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي قبل موعد الزواج بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ليتسنى للزوجين التخطيط لحياتهم بشكل أفضل، حيث إن صلاحية شهادة الزواج الصحي تستمر لمدة ستة أشهر، ويمكن فقط إعادة فحص الأمراض المعدية عند الحاجة لإعادة الفحص مرة آخرى.

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خدمات برنامج الفحص الطبي قبل الزواج

يتم تقديم خدمات فحص ما قبل الزواج (سواء التحاليل المخبرية، أو جلسات المشورة الطبية) لكافة المواطنين في أكثر من (131) مركزًا في شتى مناطق المملكة، ويتم استقبال المواطنين المقبلين على الزواج سواء بشكل فردي أو كلا الطرفين بموعد مسبق.

-وفي حال ما إذا كان أحد الأطراف خارج المملكة فيجب اتباع الخطوات التالية:

-أهمية التأكد من إجراء كافة النتائج المخبرية للأمراض المشمولة بالبرنامج (ثلاسيميا، الأنيميا المنجلية، التهاب الكبد الفيروسي ب/ج، ونقص المناعة المكتسبة HIV).

-وضوح كافة المعلومات الشخصية للمقبل على الزواج.

-يشترط أن يكون المركز الطبي معترفًا به، وتتم مصادقة النتائج من قبل السفارة السعودية.