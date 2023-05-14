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حتى المساء.. تحذيرات من أمطار ورياح مثيرة للأتربة على الرياض وهذه المناطق

حتى المساء.. تحذيرات من أمطار ورياح مثيرة للأتربة على الرياض وهذه المناطق

حتى المساء.. تحذيرات من أمطار ورياح مثيرة للأتربة على الرياض وهذه المناطق
٠٨:٣١:٠٤ ص، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا متقدمًا من استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق من المملكة.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والمدينة المنورة.

كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، خاصة الشمالية منها.

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وأشار على حسابه في “تويتر”، إلى أنه ينبه من هبوب رياح شمالية نشطة،

مع هبات قوية تعمل على إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية حتى مساء اليوم، على هذه المناطق:

1 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الحناكية والمهد والرايس وينبع”.

2 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الخرمة والمويه والشعيبة وجدة ورابغ”.

3 – منطقة تبوك، وتشمل “البدع والوجه وأملج وضباء ونيوم شرما”.

4 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة”.

5 – منطقة الرياض، وتشمل “الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والأفلاج والحريق والخرج وحوطة بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والدرعية والدلم “.

أمطار رعدية وبرد على 4 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.

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