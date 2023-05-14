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ما حكم صلاة التطوع على الدابة في الحضر؟ “الخثلان” يُجيب
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ما حكم صلاة التطوع على الدابة في الحضر؟ “الخثلان” يُجيب

ما حكم صلاة التطوع على الدابة في الحضر؟ “الخثلان” يُجيب

ما حكم صلاة التطوع على الدابة في الحضر؟ “الخثلان” يُجيب
٠٧:٣٩:٢٧ ص، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، عن حكم الشرع في صلاة التطوع على الدابة في الحضر.

صلاة التطوع على الدابة في الحضر غير مشروع

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن صلاة التطوع على الدابة في الحضر غير مشروع، لأن الذي ورد في السُنة أن صلاة التطوع على الدابة بكون في السفر.

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وأضاف أنه لم يرد شيء عن صلاة التطوع على الدابة في الحضر، وأن الأصل في العبادات التوقيف، لكن في السفر صلاة الفريضة لا تكون عل الدابة، إنما ينزل الإنسان ويصلي على الأرض حتى يأتي بالصلاة بجميع أركانها وشروطها وواجباتها.

يجوز الصلاة على الدابة في السفر

وبين أن صلاة النافلة، الأمر فيها واسع، فيجوز أن تصلى على الدابة التي هي في الوقت الحاضر، “السيارة والطائرة والسفينة والقطار”، من خلال الإيماء بالركوع والسجود، ولو إلى غير القبلة.

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وأشار إلى أن الإنسان إذا كان راكبًا في السيارة وليس هو القائد، أو في طائرة أو في قطار أو في سفينة، فله أن يتنفل ما شاء مثنى مثنى، وهذا أمر مسنون وخاص بالسفر وليس بالحضر.

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