تفاصيل قواعد سلوك مهنة التقييم.. وموعد بدء سريانها

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كشفت مصادر عن تفاصيل قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، بعد اعتمادها من جانب مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.

أبرز الأهداف

وتستهدف القواعد ما يلي:

1- تحقيق التطوير لمهنة التقييم والارتقاء بها ورفع مستوى العاملين بها.

2- ضبط مسؤولية المقيّم المعتمد في ممارسته لمهنته.

3- توضيح مسؤولية المقيم تجاه المشارك معه في إعداد تقرير التقييم، وتجاه عملائه، وزملائه، والعاملين معه، والجهات الرسمية، والمجتمع.

4- تعزيز الحماية النظامية للمقيّم المعتمد ولعملائه وللأطراف الأخرى ذوات العلاقة.

5- تعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المقيّم المعتمد المهنية.

6- رفع كفاءة أداء منظومة التقييم؛ بزيادة مستوى الاحتراف المهني فيها.

موعد سريان القواعد

ومن المقرر أن يبدأ سريان تلك القواعد بعد 30 يومًا، بحسب “عكاظ”.

وتضمنت القواعد العديد من المواد أبرزها ما يلي:

1- لا يجوز للمقيّم المعتمد مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.

2- يجب على المقيم أن يعد ملف عمل متكامل لكلِّ تقرير تقييم نهائي صادر عنه.

3- يتأكد المقيّم المعتمد من قدرته واستعداده لأداء الأعمال في الوقت المحدّد.

4- كما يتأكد من قدرة منشأته والعاملين فيها، على القيام بأعمال التقييم على الوجه المطلوب.

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